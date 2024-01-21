Це не "Берлін": 3 нові серіали Netflix, які можна подивитися за день

У 2024 році на Netflix вже вийшло кілька серіалів, які одразу потрапили в рейтинг тих, які переглядають найчастіше. Здебільшого, це мінісеріали, які легко можна подивитися за один день.

Серед найпопулярніших вже кілька тижнів тримається в топі "Берлін", однак у новій добірці пропонуємо до перегляду й інші стрічки, що мають меншу популярність, але теж варті вашої уваги.

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Нові серіали, які вийшли на Netflix

"Твоя перша остання брехня"

Жанр: трилер

Вікові обмеження: 16+

Кількість серій: 8

Головна героїня – Мая, яка колись була військового, бачить свого вбитого чоловіка на прихованій відеоняні. Жінка несподівано для себе розкриває небезпечну змову, що тягнеться роками.

"Твоя перша остання брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Брати Сунь"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Жанр: бойовик

Вікові обмеження: 16+

Кількість серій: 8

Таємничий ворог націлюється на родину члена тріади з Тайбея. Тож головний герой вирушає до Лос-Анджелеса, щоб захистити матір і брата, який ні про що не здогадується.

"Брати Сунь": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Детектив Форст"

Жанр: трилер

Вікові обмеження: 16+

Кількість серій: 6

У своїй роботі детектив використовує нетрадиційні методи розслідування, тож через це його відсторонюють. Однак чоловік прагне розплутати серію жорстоких убивств, тому тепер змушений об'єднати свої зусилля з журналісткою.

"Детектив Форст": дивіться онлайн трейлер серіалу