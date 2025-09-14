Щоб не витрачати багато часу на пошук новинок і полегшити вибір, Кіно 24 підібрало нові стрічки, які можуть стати вдалим варіантом для домашнього кіносеансу. Ці картини захоплять з перших хвилин і подарують яскраві емоції.

"Голий пістолет"

Френк Дребін-молодший пішов стопами свого батька і також став поліціянтом. Одного дня він прибуває на місце підозрілої автокатастрофи, в якій загинула людина. Френк об'єднується з сестрою жертви, – письменницею детективів Бет Девенпорт, щоб разом розкрити справу. Вони виходять на слід лиходія, який прагне заволодіти свідомістю людства.

"Голий пістолет": дивіться трейлер онлайн

"F1 Фільм"

Пілот Формули-1 Сонні Хейс, який брав участь у перегонах у 1990-х, потрапив у жахливу аварію. Через це він покинув Формулу та завершив свою кар'єру у цій сфері. Старий друг Сонні та власник команди зв'язався з товаришем і попросив його повернутися у Формулу-1, щоб стати наставником для новачка Джошуа Пірса. У стрічці багато перегонів, напруженої динаміки та адреналіну.

"F1 Фільм": дивіться трейлер онлайн

"Клуб убивств по четвергах"

Четверо друзів проживають в елітному будинку для літніх людей. Елізабет, Рон, Ібрагім та Джойс у минулому мали різні професії, але зараз вони люблять збиратись разом, щоб розслідувати нерозкриті вбивства. Та коли одне з таких стається просто в закладі, де вони мешкають, їхнє хобі набуває нового сенсу.

"Клуб убивств по четвергах": дивіться трейлер онлайн