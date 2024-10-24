3 нові турецькі серіали, які вже доступні на Netflix

Турецькі серіали захопили серця глядачів у всьому світі завдяки яскравим персонажам, талановитим акторам і цікавим сюжетам. Платформа Netflix активно поповнює та розширює свою бібліотеку турецькими шоу – від нових проєктів до культових стрічок.

Якщо ви хочете дізнатися про новинки серед турецьких серіалів, зверніть увагу на добірку Кіно 24. Вони вже доступні на Netflix та готові вражати навіть найвибагливіших глядачів.

Цікаво Має високий рейтинг і безліч нагород: небанальний турецький серіал, який здивує сюжетом

"Дякую, наступний"

Кількість серій: 8

Романтичний серіал розповідає про молоду юристку Лейлу, яка переживає непрості часи після важкого розриву стосунків. З підтримкою друзів вона занурюється у заплутаний світ сучасних побачень. Лейлі потрібно знову навчитися довіряти, сприймати стосунки як можливість, відпустити минуле та подолати чергові виклики.

"Дякую, наступний": дивіться трейлер онлайн

"Інша я"

Кількість серій: 16 (2 сезони)

Серіал розповідає про трьох подруг, яким доведеться стикнутися з різними випробуванням. Одна з дівчат дізнається, що у неї діагностували рак. Це кардинально змінює не лише її життя, але й життя всієї сім'ї. Та подруги – це та рятівна соломинка, за яку може вхопитися дівчина, щоб пройти всі ці труднощі. Свіжий 2 сезон серіалу вийшов цього року.

"Інша я": дивіться трейлер онлайн

"Шахмаран"

Кількість серій: 14 (2 сезони)

У центрі сюжету – викладачка Шахсу, яка прямує до Адани, щоб провести у місцевому університеті курс лекцій. Там же вона планує зустрітися з дідусем, якого давно не бачила. У захопливій подорожі Шахсу дізнається про загадкових людей, ідолом яких є Шахмаран. На думку цієї спільноти, поява Шахсу – це здійснення пророцтва.

"Шахмаран": дивіться трейлер онлайн