3 останні українські фільми, які можна подивитися на Netflix просто зараз
- На Netflix доступні українські фільми: "Збори ОСББ" – комедія про сусідів та життя під час блекаутів; "Редакція" – сатирична комедія про корупцію в регіональній журналістиці; "БожеВільні" – історичний трилер про радянську каральну психіатрію.
Нові українські стрічки можна переглядати не тільки в кінотеатрах під час прокату, але й на стримінгових платформах. Вітчизняне кіно впевнено завойовує міжнародні платформи, і Netflix не став винятком.
Деякі останні українські фільми вже доступні до перегляду на Netflix, пише 24 Канал. Від комедій до важливих стрічок з глибокими сенсами – кожен зможе обрати те, що сподобається саме йому.
До слова Для гарного настрою: 4 найкращі мюзикли, які варто подивитися кожному
"Збори ОСББ"
Легка, але "наелектризована" комедія розкаже про сварки сусідів і життя українців у блекаути. Сусіди обговорюють на зборах ОСББ купівлю генератора – і в кожного є свої зауваження з цього приводу. Фільм зняли всього за 11 днів, утім стрічка зібрала у прокаті близько 15 мільйонів гривень.
"Збори ОСББ": дивіться трейлер онлайн
"Редакція"
Сатирична комедія розповідає про ідеаліста Юру, у якого загострене почуття справедливості. Він починає працювати у місцевій газеті на Херсонщині. Та швидко усвідомлює, що навіть у регіональній журналістиці безліч корупційних схем та фейкових новин.
"Редакція": дивіться трейлер онлайн
Зверніть увагу. Актор фільму "Редакція" Василь Кухарський та режисер монтажу Віктор Онисько загинули, захищаючи Україну.
"БожеВільні"
Історичний трилер розповідає про радянську каральну психіатрію. Головний герой фільму стикається з цим просто через те, що любить західну рок-музику. Опинившись у пеклі тоталітарного режиму, він повинен зробити вибір: співпрацювати з КДБ і повернутись додому чи розкрити правду про знущання з людей.
"БожеВільні": дивіться трейлер онлайн