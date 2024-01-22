5 нових українських серіалів, які зроблять ваш вечір незабутнім

Попри складні обставини в Україні, кінотворці стоять на культурному фронті та намагаються створювати якісний український контент. Тому світ нашого кіно поповнюється і це неабияк тішить глядачів.

Серед нових українських серіалів: "Якщо чесно", "Шпиталь", "Коло омани" та інші. Обирайте стрічку в матеріалі 24 Каналу та насолоджуйтесь разом із близькими.

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Цікаві українські серіали

"Якщо чесно"

Це новий ситком, що розповідає про сучасну закохану пару, що живе в цивільному шлюбі. Згідно з сюжетом, Андрій і Інга, виконані Ігорем Ласточкіним і Дар'єю Петрожицькою, постійно знаходяться в гендерному протистоянні, при цьому втягуючи до своїх битв то батьків, то родичів, то друзів, то колег з роботи, а також, звичайно, свої власні альтер его.

"Якщо чесно": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дієта №0"

Це український серіал, що розповідає про непомітного студента Івана та капризну багату Марго, які ніколи б не перетнулися у реальному житті, якби не дивна випадковість. Здавалося б, це могла б бути ще одна історія про розбите серце та розтрощені надії, але доля вирішила пожартувати над нашими героями та змінила сценарій.

"Дієта №0": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Закохай мене, якщо зможеш"

Головний персонаж серіалу вирішує заробити гроші й створює прибутковий, але не зовсім законний бізнес. Молодий чоловік прикидається чаклуном і обіцяє людям розв'язувати їхні проблеми: відшукати зниклу особу, викрити невірного чоловіка на зраді, а деяким клієнтам навіть "повернути удачу".

"Закохай мене, якщо зможеш": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Коло омани"

У цьому серіалі йдеться про історію жінки, яка намагається відновити справедливість та відчайдушно протистоїть важким обставинам життя, щоб повернути свою доньку, яку всиновили чужі люди.

"Коло омани": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Шпиталь"

Українські лікарі, добровольці та експерти з різних країн відмовляються від спокійного життя, вирушаючи на допомогу і рятуючи життя постраждалих від військової агресії Росії в Україні. І всі ці події розгортаються у шпиталі, який розгорнув свою роботу неподалік від польського кордону.

"Шпиталь": дивіться онлайн трейлер серіалу