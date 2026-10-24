Від приквелу "Голодних ігор" до таємниць ГУР: 4 фільми, які варто подивитись у листопаді

Листопад обіцяє потішити українських кіноманів надзвичайно насиченою програмою. Вже зовсім скоро на великі екрани вийдуть довгоочікувані продовження культових франшиз, захопливі різдвяні історії та потужні вітчизняні драми.

Глядачі зможуть насолодитися поверненням улюблених акторів та відкрити для себе нові кінематографічні світи. 24 Канал зібрав для вас найцікавіші релізи цього місяця, які гарантовано подарують яскраві емоції під час перегляду в кінотеатрах.

"Голодні ігри: Світанок перед Жнивами"

Дата прем'єри в Україні: 19 листопада 2026 року

Сюжет фільму переносить глядачів у минуле антиутопічного Панему напередодні 50-х Голодних Ігор. Історія детально розкриває юність майбутнього ментора Геймітча Абернаті та його власну участь у жорстоких ювілейних змаганнях. Хлопець змушений шукати надійних союзників і постійно йти на компроміси з совістю заради виживання. Зрештою цей травматичний досвід назавжди змінює характер юнака та перетворює його на цинічного наставника.

"Голодні ігри: Світанок перед Жнивами": дивіться трейлер фільму онлайн

"Скрудж і духи Різдва"

Дата прем'єри в Україні: 12 листопада 2026 року

Класична святкова казка отримує нове містичне прочитання. У цьому фільмі головну роль багатія Ебенізера Скруджа зіграв Джонні Депп. Цей скупий герой щиро зневажає свята і принципово відмовляється допомагати бідним містянам. Однак напередодні Різдва до нього приходять три загадкові духи, щоб показати помилки минулого, жорстокість сьогодення та моторошне майбутнє. Така страшна нічна мандрівка змушує старого скнару кардинально переоцінити власні вчинки.

"Скрудж і духи Різдва": дивіться трейлер фільму онлайн

"ГУР: Код "Сікора""

Дата прем'єри в Україні: 12 листопада 2026 року

Напружена українська драма від Ахтема Сеітаблаєва розповідає про надсекретні операції вітчизняної розвідки у ворожому тилу. В основу сюжету лягли реальні історії агентів, які щодня ризикують життям заради здобуття критично важливої інформації. Їхні дії та зібрані дані здатні повністю змінити хід протистояння. Глядачі побачать усі етапи надскладної роботи від початкового планування до безпосереднього виконання найнебезпечніших місій.

"ГУР: Код "Сікора"": дивіться трейлер фільму онлайн

"Знайомство з Факерами 3"

Дата прем'єри в Україні: 26 листопада 2026 року

Культова комедійна франшиза повертається на екрани з новою порцією гучних сімейних непорозумінь. Цього разу Грег Факер та Джек Бірнс знову стикаються лобами через дорослого сина Генрі, який вирішує одружитися. Ситуація виходить з-під контролю, коли нареченою хлопця виявляється ексцентрична колишня перемовниця ФБР Олівія Джонс. Поки Джек влаштовує дівчині перевірки на детекторі брехні, а Грег панікує, вся родина потрапляє в абсурдні ситуації.

"Знайомство з Факерами 3": дивіться трейлер фільму онлайн

Днями ми розповідали про найпопулярніші фільми, які підкорили український Netflix.