Ідея фільму на вечір: новинка від Netflix, що заснована на реальних подіях

Якщо ви шукаєте щось захопливе та цікаве для вечірнього перегляду, новий фільм від Netflix стане чудовим вибором. Ця новинка, заснована на реальних подіях, обіцяє вразити глядачів специфічним гумором та романтичними моментами.

Американська чорна комедія-трилер "Найманий убивця" була презентована на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі у вересні минулого року. 7 червня відбулася прем'єра на Netflix, пише Кіно 24.

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Що подивитися ввечері

Фільм "Найманий убивця" (Hit Man) розповідає про викладача психології Ґері Джонсона. Він працює для поліції Нового Орлеана під прикриттям. Ґері отримує непросту роль: він повинен прикриватися вбивцею, щоб викривати злочинців-замовників.

Однією з таких виявляється Медісон, яка хоче вбити свого жорстокого чоловіка Рея. Джонсон не бере у неї замовлення, а пропонує розпочати нове життя. У нього з'являються почуття до Медісон, однак він продовжує приховувати свою особу. Пара наражається на небезпеку, коли Рей дізнається про них та хоче вбити дружину.

"Найманий убивця": дивіться трейлер онлайн

У головній ролі – Глен Пауелл, який запам'ятався фанам у фільмі "Люблю тебе ненавидіти". Він також став продюсером та співавтором сценарію.

"Велика частина цього фільму присвячена тому, як ми позиціюємо себе, як ми бачимо, як ми рухаємося по світу. Ґері – це людина, яка рухається по світу без ідентичності, так би мовити. Його просто приваблює те, до чого його тягне. Його захоплює багато речей, але він захоплюється малим. Він не вкладає жодної думки в презентаційну частину свого життя, за винятком випадків, коли бере участь в операціях під прикриттям", — розповів Глен Пауелл.

Серіал заснований на реальних подіях

Сценарій фільму створений на основі статті Скіпа Голландстворта 2001 року. Там описується історія реального Ґері Джонсона, який працював з поліцією як фальшивий кілер, не викликаючи підозр в оточення.

Ґері Джонсон почав працювати під прикриттям у 1989 році. Тоді йому сказали вдавати найманого вбивці для жінки, яка хотіла позбутись чоловіка. Її засудили, а Джонсон продовжив свою роботу і загалом допоміг заарештувати близько 70 людей.

У фільмі гіперболізують певні епізоди життя Ґері Джонсона, однак багато деталей насправді відбулись з ним у реальному житті. Головний герой справді створював багато псевдонімів та образів, але їхня кількість була не настільки велика. Вигаданими є також романтичні деталі та друга професія Джонсона. Також невідомо, як склалося його життя.