Розкішна італійська драма: новий спекотний мінісеріал на Netflix, який можна подивитись за день

Довгоочікуваний історичний серіал "Гепард" вже вийшов на платформі Netflix. Це костюмована драма, заснована на однойменному романі. Його свого часу також екранізовував Вісконті, а одну з ролей грав Ален Делон.

Прем'єра серіалу "Гепард" відбулась 5 березня. 24 Канал детальніше розповість, що варто знати про цю стрічку.

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Серіал складається з 6 серій, тому його легко можна подивитися всього за вечір чи день. Одну з головних ролей зіграла Дева Кассель – донька Венсана Касселя та Моніки Белуччі. Зокрема, їй дісталась героїня Анжеліки. Сауль Нанні втілив Танкреді Фальконері, якого у 1963 грав Ален Делон. Головну роль виконав Кім Россі Стюарт.



Дева Кассель у ролі Анжеліки / Фото Netflix



Події драми розгортаються у Сицилії ХІХ століття. Це непростий період для італійської аристократії – революції, час, коли старі порядки змінюються, а нові сили готуються володарювати світом.

У центрі історії – принц Саліна, дон Фабріціо Корберо та його сім'я. Вони стають свідками того, як руйнується епоха. Він разом з сім'єю тікає до іншого міста.

Щоб вижити та втриматись на плаву під час історичних подій, принц вирішує влаштувати шлюб між донькою мера міста Анджеліною та своїм племінником Танкреді. Але хлопець планує втекти та приєднатись до повстанців, а донька Корбера, Кончетта, закохана в нього.

"Гепард": дивіться трейлер онлайн

Серіал ставить запитання – чи зможе принц залишатися вірним собі, якщо світ навколо нього вже ніколи не буде таким, як раніше.

"Гепард" – це не тільки розкішні костюми, любовний трикутник, але й глибока історія про занепад елітного клану. Серіал отримує перші позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів. Зокрема, у The Telegraph підкреслюють, що серіал вийшов розкішним і актори показали майстерну гру.