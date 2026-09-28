Новий український ромком із містикою: що відомо про фільм "Хатник"

Українське кіно, схоже, вирішило, що звичайних любовних трикутників нам уже замало. Тому в новій романтичній комедії "Хатник" головній героїні доведеться розбиратися не лише з боргами та особистим життям, а й із вельми привабливим надприродним мешканцем старої хати.

Як повідомляє 24 Канала, "Хатник" — ромком із фентезійними елементами, дія якого розгортається на Полтавщині. Режисером стрічки виступить Валентин Шпаков, продюсерками – Ірина Костюк та Анна Єлісєєва, а сценарій написали Слава Островцев та Ірина Петрик.

Про що буде "Хатник"

Головна героїня Іванка – 28-річна власниця кав'ярні у Києві, у якої справи йдуть, м'яко кажучи, не так, як було написано в бізнес-плані. Щоб розрахуватися з боргами, дівчина вирішує продати єдину спадщину – бабусину хату в невеликому містечку на Полтавщині.

План здається простим: приїхати, швиденько все владнати, продати будинок і повернутися до столичного життя. Але хата має власну думку щодо цього питання.

"Хатник": дивитись тизер

Іванка дізнається, що тут мешкає хатник Роман. І забудьте про маленького бородатого дідуся за піччю: місцевий домашній дух виглядає як молодий привабливий чоловік і готовий зробити практично все, аби будинок не продали. Словом, коли рієлтор каже, що нерухомість продається «з мешканцями», варто все-таки уточнювати деталі.

Звичайно, поступово між Іванкою та загадковим Романом виникають почуття, а проста історія продажу будинку перетворюється на знайомство героїні зі своїм корінням, родинними таємницями та зовсім іншим життям. Іванку має зіграти Анна Романова. Серед персонажів також є місцевий фермер Богдан, роль якого дісталася Михайлу Дзюбі.

Як знімали фільм

Перший знімальний день відбувся у старовинному селі Велика Бугаївка на Київщині. Саме тут творці знайшли стару хату, що стала головною локацією фільму, а художники переробили будинок так, щоб він відповідав архітектурним та інтерʼєрним традиціям Полтавщини.

Багато хто з нас у дитинстві їздив до бабусі на літо в село. І спогади про ту яскраву різнокольорову сільську романтику є одними з найцінніших. Емальовані каструлі, молоко в бідончику, малинове варення в мисці, борщ із печі, палісадник з чорнобривцями та савліями біля хати… Ми не могли не спокуситися на такий сетінг для фільму, як автентична бабусина хата в селі — побілена, з гаптованими фіранками на вікнах з синіми рамами, тканими доріжками та телеком, прикритим плетеною серветою. І головне – унікальний сюжетний концепт, де ми переосмислюємо такого фольклорного персонажа, як домовика, та руйнуємо нав'язані минулою епохою стереотипні образи "кузь і нафань". Наш домовик, він же хатник, – молодий красень, який разом із героїнею переосмислює стару домівку. До того ж, фільм має важливу культурну складову, адже в сюжет та візуальну мову вписані опішнянські кераміка та розпис: лембики, свистунці, глечики, миски, куманці з характерними для полтавського регіону орнаментами, – розповідає продюсерка Ірини Костюк.

Не лише романтика

Автори планують зробити Полтавщину повноцінною частиною історії. У візуальному стилі "Хатника" важливе місце займуть Опішня, кераміка, традиційні орнаменти, старі хати, квіти та місцеві ремесла.

Серед ключових тем фільму – повернення до українського коріння, родинні цінності, любов до рідного містечка та збереження культурної спадщини. Тобто це має бути не просто історія "дівчина зустріла красивого містичного хлопця", хоча, погодьмося, для початку й цього вже цілком достатньо.

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