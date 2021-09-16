"Ножі наголо 2": завершились зйомки детективного фільму з Деніелом Крейгом

Голлівудська стрічка "Ножі наголо 2" (Knives Out), яка вийде на стримінгу Netflix вже у 2022 році, завершила знімальний процес. Роль головного детектива фільму виконав знаменита зірка "бондіани" Деніел Крейг.

Зазначимо, що перша частина "Ножів наголо" вийшла у 2019 році і отримала приголомшливий успіх. У чорній комедійній стрічці розповідалось про розслідування вбивства письменника Харлана. Детектив підозрював та опитував усіх членів родини, які могли мати "зуб" на свого літнього родича. Режисером стрічки став Раян Джонсон і для нового фільму він придумав нове розслідування.

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Чоловік залишився знімати другу частину фільму, права на який перекупив сервіс Netflix за 450 мільйонів доларів. Про завершення зйомок чоловік повідомив у своєму твітері 13 вересня.

"Ми тільки що закінчили роботу над наступною загадкою Бенуа Блана, а ще я, нарешті, подивився "Аннетт" і, чорт забирай, це приголомшливо. Висловлюю щиру любов і вдячність нашій неймовірній команді, акторам і Леос Караксу!", – написав режисер.

Хто зіграє у другій частині "Ножів наголо"?

Деніел Крейг

Дейв Батіста

Едвард Нортон

Жанель Моне

Кетрін Хан

Кейт Гадсон

Джессіка Хенвік і інші.

Зазначимо, що про старт зйомок фільму повідомили наприкінці червня 2021 року. Тоді ж кіновиробники показали перші кадри зі стрічки.