Найсімейніша комедія 2026 року: новий український фільм, який вже в січні покажуть в кінотеатрах

Ще тільки перші дні 2026 року, а справжнім кіноманам уже варто завмерти в очікуванні. Адже зовсім скоро на великих екранах відбудеться прем'єра найтеплішої сімейної комедії року.

Це український фільм "Ну мам!", який подарує глядачеві одразу декілька теплих історій. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет, акторський склад та знімальну команду.

Що відомо про фільм "Ну мам!"?

22 січня 2026 року в Україні запланована прем'єра повнометражного сімейного комедійного фільму під назвою "Ну мам!". Створенням стрічки займалася компанія "Київфільм". Режисером став Олег Борщевський, а продюсером – Євген Таллер.

Кінотворці зазначають, що створюють історію про цінні моменти життя, спогади, турботу та дорослішання. Глядачі побачать одразу декілька історій, які переплітатимуться між собою. Вони розповідатимуть про різні типи стосунків між матерями та дітьми – від дитинства до дорослого життя.

Це історія про цінні моменти життя, спогади, турботу, дорослішання та типове: "Мам, ну не починай!". У героїв фільму різні долі, вік, професії та соціальні статуси, але є одна річ, яка об'єднує їх усіх – любов до мами,

– зазначають кінотворці.

"Ну мам!": дивіться онлайн трейлер фільму

Головні ролі у майбутньому фільмі зіграють українські актори. Серед них Ада Роговцева, Олеся Жураківська, Олена Кравець, Наталія Сумська, Катерина Кузнєцова, Ганна Кузіна, Остап Ступка, Ахтем Сеітаблаєв, Роман Луцький, Дмитро Павко.

Які ще українські фільми вийдуть у 2026 році?

До речі, раніше ми писали матеріал про українські фільми, які вийдуть у світ у 2026 році. Серед них – абсолютно різножанрові стрічки, тому кожен зможе обрати для себе найкращий варіант. У 2026 році, окрім найсімейнішої комедії "Ну мам!", в українських кінотеатрах вийдуть такі фільми: