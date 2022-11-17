Прапор України прикрашає будинок Керрі Бредшоу з "Сексу і міста" – фото жовто-синього стяга

У мережі активно поширюють фото будинку, в якому жила героїня "Сексу і міста" Керрі Бредшоу, з українським стягом. Відомо, що його вивісили ще в червні й він досі там.

У Нью-Йорку будинок Керрі Бредшоу досі прикрашає прапор України. Він знаходиться за адресою 66 Perry street, в районі West Village Нью-Йорка.

Читайте також Як дивитися фільми та серіали, коли немає світла та інтернету: гайд від Netflix

На будинку Керрі Бредшоу з "Сексу і міста" досі висить прапор України

У серіалі її адреса була – 245 East 73rd Street, проте насправді цей будинок знаходяться за адресою 66 Perry street, в районі West Village. Культовий таунхаус зроблений із коричневого каменю та споруджений у 1866 році в італійському стилі. Він був тлом для багатьох серій: вона могла просто сидіти на сходинках, чи заглядати у вікно, чи мати романтичну зустріч просто неба з чоловіками. У 2012 році його продали за колосальну суму – майже 10 мільйонів доларів.



Будинок Керрі Бредшоу із серіалу "Секс і місто" прикрашає український стяг / Фото з соцмереж

Керрі Бредшоу переїхала в цей будинок у другому сезоні, 14 серії "Сексу і міста". До того вона жила у будинку за адресою 960 Медісон Авеню, а коли Керрі та чоловік її мрії вперше розлучилися, – за адресою 34 East 62nd street.

Сара Джессіка Паркер, яка зіграла Керрі Бредшоу у "Сексі і місто" підтримує Україну у війні з Росією. Нещодавно вона закликала допомогти медикам та пораненим у війні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на будинку серіалу "Усі жінки відьми" також досі майорить український стяг.