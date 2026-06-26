Новий іспанський детектив на 8 епізодів став фаворитом українців на Netflix

Щотижня стримінгова платформа Netflix оновлює свій рейтинг найпопулярніших фільмів та серіалів, які обирають для перегляду українці. Цього разу у цей список потрапив новий серіал під назвою "Оазис".

Це іспанський кримінальний детектив, який вже полюбився багатьом. У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про сюжет, акторський склад, кількість епізодів та кому по-справжньому може сподобатись така стрічка.

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Про що сюжет іспанського серіалу "Оазис"?

Події цього іспанського детективного серіалу розгортаються на розкішному курорті під назвою Оазис – місці, куди заможні люди приїжджають, щоб забути про повсякденні турботи й насолодитися відпочинком у справжньому райському куточку.

"Оазис": дивіться онлайн трейлер серіалу

Та ідилія руйнується в одну мить, коли курорт перетворюється на небезпечну пастку. Усе починається із загадкового зникнення одного з гостей.

Поки поліція веде розслідування, під підозрою опиняється кожен, хто перебував на території.

Кому точно підійде серіал "Оазис"?

Цей іспанський серіал поєднує елементи детективу, трилера, кримінальної драми та психологічного напруження.

Його прем'єра відбулася 19 червня 2026 року, а вже сьогодні він посідає друге місце в рейтингу найпопулярніших серіалів Netflix серед українських глядачів, за даними Tudum by Netflix.

Головні ролі виконали Ана Ґарсес, Томі Аґілера, Вікторія Канч, Берта Кастаньє, Вероніка Санчес, Пако Тоус і Жан Бушадерас.

Ще одна перевага серіалу – його компактний формат. Він налічує лише вісім епізодів, тож перегляд займе приблизно шість годин.

Це чудовий вибір для тих, хто хоче подивитися захопливу, інтригуючу історію, але не готовий витрачати літні вечори чи відпустку на багатосезонні проєкти.