Зірка фільмів "Безславні виродки" та Marvel приїде на Одеський кінофестиваль 2021

Відомий німецько-іспанський актор Даніель Брюль приїде в Одесу та кінопродюсер Мальте Ґрунерт, щоб взяти участь в Одеському міжнародному кінофестивалі 2021. Вони представлять свій новий спільний фільм "Поганий сусід" - деталі на Кіно 24.

Даніель Брюль – дворазовий номінант на "Золотий глобус" та премію BAFTA. Разом з продюсером Мальте Ґрунертом на цьогорічному Одеському міжнародному кінофестивалі представлять свій спільний фільм "Поганий сусід" та проведуть майстер-клас, яким відкриють Літню кіношколу.

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12-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться з 14 до 21 серпня. Приїзд гостей на фестиваль організовано спільно з Goethe-Institut Ukraine.

Сюжет кінодебюту Даніеля Брюля

Трагікомедія “Поганий сусід” — режисерський дебют Даніеля Брюля, у якому він зіграв гіперболізовану версію самого себе. У фільмі досліджуються теми джентрифікації та соціальної нерівності в Берліні.



Даніель Брюль у фільмі "Поганий сусід" / Кіноріум

За сюжетом, головний герой Даніель – відомий актор, який разом з дружиною та дітьми живе у пентхаузі в стильному районі Пренцлауер-Берґ. Одного ранку він готується полетіти до Лондона на кінопроби до супергеройського блокбастеру, але дорогою заходить у бар, де зустрічає свого сусіда. Той явно знає набагато більше про Даніеля, ніж герой собі уявляв…

"Поганий сусід" 2021: дивіться трейлер фільму

Яскраві ролі Деніеля Брюля в кіно:

"Кінгсмен" 2021, Макс Мортон

2021, Макс Мортон серіал "Сокіл та Зимовий солдат" 2021, Гельмут Земо

2021, Гельмут Земо "Безславні виродки" 2019, Вільгельм Фредерік Цоллер

2019, Вільгельм Фредерік Цоллер "Перший месник: Протистояння" 2016, Гельмут Земо

2016, Гельмут Земо "Дружина доглядача зоопарку", 2017, Лутц Хек

2017, Лутц Хек "Гонка" 2013, Нікі Лауда

2013, Нікі Лауда "Щасливого Різдва" 2005, лейтенант Хорстмеєр

2005, лейтенант Хорстмеєр "Ґудбай, Леніне!" 2003, Алекс

До речі, восени кінодистриб'юторська компанія в Україні "Своє кіно" випустить стрічку "Поганий сусід" в національний прокат.