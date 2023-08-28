"Золотий Дюк" та 50 тисяч гривень: хто став переможцем Одеського міжнародного кінофестивалю

У Чернівцях відгримів 14-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Упродовж тижня представили 46 фільмів, серед яких 32 були українськими.

Урочисту церемонію закриття провели акторка Дар'я Трегубова та кінознавець Алік Шпилюк. Найкращим ігровим повнометражним та документальним стрічкам були вручені призи в розмірі 50 тисяч гривень кожному, а також, звісно ж, статуетка "Золотого Дюка".

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Лауреати Одеського міжнародного кінофестивалю

Журі Національного конкурсу, до складу якого входила Марина Ер Горбач, режисерка фільму "Клондайк", обрали найкращий український повнометражний документальний фільм – стрічку "Звідки куди" Мачека Хамела.

Цей фільм знімався всередині евакуаційної машини, в якій я був водієм і режисером. Я вирішив просто допомагати як волонтер, як водій, як це робили десятки тисяч поляків із початку великої війни. Бо ми добре розуміємо, що ця війна — це не тільки захист України, це й всієї Європи,

– сказав Мачек.

"Звідки куди": дивіться трейлер

У номінації "Найкращий український повнометражний ігровий фільм" переміг фільм Міхаля Вініка "Валерія виходить заміж". Каріна Химчук була відзначена спеціальною відзнакою Національного конкурсу як найкраща акторка за свою роль у фільмі "Ти мене любиш?". Дмитру Нежельському було вручено спеціальну відзнаку за найкращу чоловічу роль за його виступ у фільмі "Сашенька".

Фільмом-закриттям 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю стала стрічка "Клуб Зеро" австрійської режисерки Джессіки Гауснер.

Список усіх переможців

Національна конкурсна програма:

Найкращий український повнометражний ігровий фільм – "Валерія виходить заміж",

Найкращий український повнометражний документальний фільм – "Звідки куди",

Спеціальна відзнака за найкращу режисуру – Аліса Коваленко, фільм "Ми не згаснемо",

Спеціальна відзнака за найкращу жіночу роль – Каріна Химчук за роль у фільмі "Ти мене любиш?",

Спеціальна відзнака за найкращу чоловічу роль – Дмитро Нежельський за роль у фільмі "Сашенька",

Приз від Association Talented U (Ukraine & United Kingdom) за документальний фільм у сфері захисту прав людини – "Ми не згаснемо".

Міжнародна європейська конкурсна програма: