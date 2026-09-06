17-й Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців: які фільми стали найкращими

У Києві завершився 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який проходив з 27 серпня по 4 вересня. Організатори та журі вже оголосили імена тріумфаторів, які цьогоріч отримали статуетки "Золотий Дюк" і премії від партнерів заходу.

Головну нагороду кінофестивалю Гран-прі, володар якого традиційно обирається за результатами глядацького голосування серед учасників Національної та Міжнародної програм, виборола документальна стрічка To Die To Live режисерки Юлії Гонтарук. Крім отриманої найвищої відзнаки та грошової премії у 75 тисяч гривень, цей фільм також став найкращим у документальній секції Національного конкурсу, йдеться на сайті ОМКФ.

Справжнім фаворитом серед професійного журі та критиків стала картина "За Перемогу!" режисера Валентина Васяновича. Стрічка не лише здобула першість у номінації найкращого українського ігрового фільму, а й зібрала спеціальну відзнаку від MEGOGO та престижну премію Журі Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI.

У міжнародному конкурсі перемогла робота фінської режисерки Аллі Хаапасало "Розкажіть усім", статуетку за яку прийняв Перший секретар Посольства Фінляндії в Україні Томмі Ямся. Крім того, в межах індустрійної секції Film Industry Office визначили найперспективніші проєкти пітчингів, що отримали солідну грантову підтримку на розвиток.

Список переможців 17-го ОМКФ

Гран-прі кінофестивалю (вибір глядачів): To Die To Live, реж. Юлія Гонтарук (нагорода "Золотий Дюк" та 75 000 грн).

To Die To Live, реж. Юлія Гонтарук (нагорода "Золотий Дюк" та 75 000 грн). Найкращий український документальний повнометражний фільм: To Die To Live, реж. Юлія Гонтарук ("Золотий Дюк" та 75 000 грн).

To Die To Live, реж. Юлія Гонтарук ("Золотий Дюк" та 75 000 грн). Спеціальний диплом журі (документальне кіно): "Гірник", реж. Микола Бут.

"Гірник", реж. Микола Бут. Найкращий український ігровий повнометражний фільм: "За Перемогу!", реж. Валентин Васянович ("Золотий Дюк" та 75 000 грн).

"За Перемогу!", реж. Валентин Васянович ("Золотий Дюк" та 75 000 грн). Спеціальна відзнака від MEGOGO: "За Перемогу!", реж. Валентин Васянович.

"За Перемогу!", реж. Валентин Васянович. Премія журі FIPRESCI: "За Перемогу!", реж. Валентин Васянович.

"За Перемогу!", реж. Валентин Васянович. Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Розкажіть усім" (Kerro kaikille / Tell Everyone), реж. Аллі Хаапасало (Фінляндія).

"Розкажіть усім" (Kerro kaikille / Tell Everyone), реж. Аллі Хаапасало (Фінляндія). Спеціальна відзнака журі (міжнародний конкурс): "Брат" (Brat / Brother), реж. Мацей Собєщанський.

"Брат" (Brat / Brother), реж. Мацей Собєщанський. Переможець пітчингу Development: проєкт "Вечірня школа" (реж. Пилип Доценко, прод. Надія Парфан, Діана Анікєєва) – премія 80 000 грн від Київстар ТБ.

проєкт "Вечірня школа" (реж. Пилип Доценко, прод. Надія Парфан, Діана Анікєєва) – премія 80 000 грн від Київстар ТБ. Спеціальна відзнака пітчингу Development: проєкт "Ной" (реж. Марися Нікітюк, прод. Ігор Савиченко, Соломія Ільницька, Хрвоє Освадіч, Себастьян Делойе, Лабіна Мітевська, Гарі Краннер) – 15 000 доларів США від BRIGHT POINT Skalyha Foundation.

До речі, 2 вересня розпочався Венеційський кінофестиваль. Днями ми розповідали про скандали, пов'язані з цьогорічним заходом.