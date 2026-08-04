Оголосили програму Одеського міжнародного кінофестивалю 2026: які фільми претендують на перемогу

Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив учасників Національної конкурсної програми, яка цього року відбудеться наприкінці серпня – на початку вересня в Києві. Організатори відібрали чотирнадцять повнометражних стрічок, які відверто досліджують досвід війни, тему людської стійкості, біль втрат і пошук надії на майбутнє.

Про це йдеться на сайті кінофестивалю. Основою цьогорічної програми стали десять документальних робіт, які фіксують нову реальність українців.

Автори стрічок звертаються до абсолютно різних, але однаково важливих тем. Вони розповідають історії воїнів, які проходять важку реабілітацію через театр, показують відвагу рятувальників та волонтерів, які під обстрілами вивозять цивільних і покинутих тварин із прифронтових зон, та навіть досліджують воєнні злочини проти природи в національних парках.

Ігрові фільми конкурсу пропонують глядачам глибокі художні осмислення сучасних подій. Творці цих стрічок розмірковують про непросте повоєнне майбутнє, шлях адаптації людей із синдромом Дауна, які рятуються від війни за кордоном, та складний пошук власного дому перед обличчям катастрофи. Навіть історія про цинічного актора, який зображає пацієнта психіатричної лікарні, стає глибокою розповіддю про другий шанс, гідність і співпереживання.

Незалежне журі обере переможців у номінаціях за найкращий ігровий та документальний фільми. Водночас самі глядачі голосуванням визначать володаря Гран-прі, а Міжнародна федерація кінопреси вручить власний спеціальний диплом.

Одеський кінофестиваль оголосив програму: список номінантів

Ігрові стрічки:

"За Перемогу!" (режисер Валентин Васянович)

"Крила" (режисерка Ана Роша де Соуза)

"Мрія Кіри" (режисер Денис Колесніков)

"Соліст" (режисер Сергій Сторожев)

Документальні стрічки:

"Бо козацького роду" (режисер Роман Крупач)

"Гірник" (режисер Микола Бут)

"Летять хмари з великою швидкістю" (режисер Роман Островський)

"Машина часу Майдан" (режисери Володимир Тихий і Роман Любий)

"Одного дня я хочу побачити тебе щасливим" (режисерка Марина Нікольчева)

"Рятуй" (режисер Алессіо Ск'яцца)

"Театр Ветеранів" (режисерка Юлія Большинська)

"Тиша лиманів" (режисер Володимир Бакум)

To Die To Live (режисерка Юлія Гонтарук)

До речі, днями також стало відомо, які фільми представлять Україну на Венеційському кінофестивалі.