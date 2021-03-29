Українки знялись у китайському серіалі: проєкт став одним з найрейтинговіших

Актриси Ірина Каптєлова і Анастасія Седікова знялись у китайському серіалі "Один корабель, один світ" (Hai Yang Zhi Cheng). Проєкт з українками настільки сподобався глядачам, що посів 2 місце за популярністю у Китаї.

Серіал "Один корабель, один світ" презентували 23 березня 2021 року. Всього за тиждень китайську стрічку переглянули майже 200 мільйонів разів, що і вивело її у рейтинг найпопулярніших серіалів у Китаї. Не менший успіх отримав хештег про запуск проєкту.

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Комедійно-драматичний серіал розповідає про круїзний корабель "Квантум моря". Судно об'єднує долі 6 тисяч туристів і членів екіпажу, які переживають свої власні драми на борту, радощі і горя, а також боротьбу за власні вигоди.

"Один корабель, один світ": дивіться трейлер

"Один корабель, один світ": актори

В "Один корабель, один світ" Ірина Каптєлова зіграла капітанку корабля Гетевей. Водночас Анастасія Седікова перевтілилась Наталю Рослякову.

Обидві українські актриси не вперше грають у закордонних проєктах. Так, Ірина Коптєлова стала першою іноземкою, яка отримала головну роль у фільмі "Моя Наташа" китайського виробництва. Саме ця стрічка принесла красуні шалену популярність у Китаї.



Ірина Коптєльова у фільмі "Моя Наташа" / Фото КіноТеатр

Цікаво, що серіал "Один корабель, один світ" має досить інтернаціональний акторський склад. Окрім китайських та українських акторів, у стрічці зіграли росіяни Дмитро Марущенко та Дмитро Щербинський, а також естонка Аніта Смирнова.