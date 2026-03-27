Серіал "Офіс" має великий рейтинг IMDb – 9.0/10. Це історія про життя працівників офісу паперової компанії Dunder Mifflin у місті Скрентон (штат Пенсильванія). Більше про проєкт розповість 24 Канал.

Про що 1 сезон серіалу "Офіс"?

"Офіс" – американська адаптація однойменного британського серіалу від BBC. Один із головних героїв – Майкл Скотт – менеджер відділення Скрентон у паперової компанії Dunder Mifflin.

Серіал розпочинається з того, що у відділенні Скрентон з'являються чутки про те, що президенти Dunder Mifflin хочуть скоротити його або закрити, тому працівники починають хвилюватися. Майкл Скотт вирішує применшити серйозність ситуації, щоб колеги не панікували.

Хто зіграв головну роль у серіалі?

Головну роль в "Офісі" зіграв американський актор Стів Карелл, проте актор пішов із проєкту наприкінці 7 сезону. Його колега Рейн Вілсон, який втілив на екрані Двайта Шрута, розповів, що команді було складно продовжувати серіал без його участі, передає Variety.

Коли Стів пішов, виникла деяка плутанина: ми намагалися визначити тон серіалу, хто головний герой і як розповідати ці історії без, так би мовити, комедійного двигуна серіалу, яким є Майкл Скотт, і без одного з найбільших комедійних акторів в історії Америки, що знаходиться в центрі нашого шоу. Це теж було непросто,

– поділився Вілсон.

Рейн Вілсон і Стів Карелл у серіалі "Офіс" / Кадр із серіалу

Карелл отримав багато схвальних відгуків від критиків за роль у серіалі "Офіс". За шість років зйомок його шість разів номінували на премію "Еммі", проте він ніколи не перемагав.

Творці "Офісу" зняли ще два сезони без головного актора. Цікаво, що Стів несподівано повернувся до ролі Майкла у фіналі серіалу. Він завершився у 2013 році.

