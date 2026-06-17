Поки ви в дорозі: що подивитись на Netflix, коли ви їдете у відпустку

Літо – це період канікул, відпусток і відпочинку. Тож якщо у вас запланована подорож і ви не знаєте, чим зайняти себе в дорозі, ми маємо для вас чудовий варіант. Комедія стане ідеальним вибором для перегляду, адже допоможе розслабитися та налаштуватися на гарний настрій.

Тим паче, що зараз серед українських глядачів на Netflix набирає популярності фільм "Офісний роман" із Дженніфер Лопес у головній ролі. У матеріалі 24 Каналу розповімо більше про сюжет стрічки, її акторський склад і про те, кому вона точно припаде до душі.

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Про що сюжет фільму "Офісний роман"?

Сюжет розгортається навколо дисциплінованої та принципової Джекі Круз, яка очолює успішну компанію й стає її генеральною директоркою. Вона запроваджує доволі жорсткі правила в роботі та колективі. На її думку, у команді не має бути жодних приятельських чи дружніх стосунків, а найважливіше – не заводити службові романи, адже це, як вона переконана, негативно впливає на роботу та атмосферу в колективі.

"Офісний роман": дивіться онлайн трейлер фільму

Втім, вона дотримується цієї позиції лише до моменту появи нового співробітника. Джекі закохується в нього, і тепер їй доводиться боротися із власними ж правилами. Це виявляється непросто, особливо коли чоловік, який їй подобається, працює в сусідньому кабінеті.

Відтоді починається низка комедійних ситуацій, до яких не були готові ані Джекі, ані новий співробітник.

Кому сподобається стрічка "Офісний роман"?

Цікаво, що головну роль у фільмі зіграла Дженніфер Лопес, що додало стрічці впізнаваності та популярності. Також у фільмі зіграли такі актори:

Бретт Ґолдштейн,

Бетті Ґілпін,

Бредлі Вітфорд,

Тоні Гейл.

Наразі стрічка очолює список найпопулярніших фільмів на Netflix серед українських глядачів. Водночас багато глядачів, які вже переглянули стрічку, зазначають, що не варто очікувати від неї глибоких сенсів: це легка комедія для одного перегляду, яка добре підходить для відпочинку.

Якщо ви шукаєте саме такий фільм або готуєтеся до відпустки, ця історія може стати вдалим вибором для легкого настрою.