"Кріпосна" 4 сезон: змінять назву серіалу, а російських акторів замінять дублерами

20 липня 2022 , 15:26
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Джерело:

фейсбук Тали Пристаєцької

Сценаристка та креативна продюсерка серіалу "Кріпосна" Тала Пристаєцька розповіла, що у продовженні проєкту не братимуть участь російські актори. Крім цього, у 4 сезоні ми не почуємо мови окупанта.

На тлі скандалу про те, що Наталка Денисенко зніматиметься з російськими акторами у Польщі, команда проєкту "Кріпосна" вирішила пояснити всю ситуацію. У зв’язку з російською агресією проти України, вони офіційно припинили співпрацю з російськими знаменитостями. 

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У 4 сезоні "Кріпосної" не буде акторів з росії та російської мови

Тала Пристаєцька написала: "З огляду на величезну кількість дуже різної інформації щодо четвертого сезону "Кріпосної", мені видається нині важливим донести наступне". 

Вона повідомила, що жодного актора-громадянина росії не буде у дозйомці четвертого сезону "Кріпосної", який просто зараз відбувається у Польщі.

У сценах, де залучений персонаж Тетяни Ратнікової, знімається дублерка,
– наголосила Тала. 

За її словами, серіал для показу на всіх територіях дублюється українською мовою. "Російської мови у проєкті не буде", – доповнила вона.

Ні в мене особисто, ні в когось з команди немає ані найменшого сумніву, що росія – держава-терорист,
– підсумувала Тала. 

На роль Лариси, з якою в одній сцені мала зіграти Наталка Денисенко, знайшли дублерку. Крім цього, обіцяють змінити назву 4 сезону. "Четвертий сезон є окремою історією, яка пов‘язана з попередніми кількома героями. І відбувається все 1881 року, коли кріпосне право вже скасовано. Тож назва буде інакша однозначно", – зазначила Тала. 

Реакція мережі 

  • "О! Ви працюєте! Це чудово! Гарного нового сезону"
  • "Чудові новини! Приємно, що ви дотримуєтеся такої позиції. Для нас, акторів, це важливо"
  • "Повністю згода, підтримую!"

Позиція Наталки Денисенко 

Наразі актриса перебуває у Польщі на дозйомках 4 сезону "Кріпосної" українською мовою. 

Так, довелося переписати сценарій, викинути багато сцен, але я вдячна всій команді, режисеру, продюсерам та головним замовникам нашого серіалу – польському ТБ – за таку принципову позицію,
– написала Наталка.

Про що розповідатиме останній 4-й сезон "Кріпосної"

Нам розкажуть нову історію про спадкоємців головних пар серіалу. За сюжетом, події відбуватимуться через 23 роки від початку подій першого сезону, тобто 1879-го. Через 18 років після скасування кріпацтва в російській імперії.

Скоріше за все у новому сезоні головними героями будуть такі персонажі:

  • Ніколя (син Олени Коренєвої та Миколи Дорошенка);
  • Лев (син Петра Червінського і Лариси Яхонтової);
  • Зоряна (дочка коваля Назара та його покійної дружини Орисі);
  • Наталочка (дочка Галі та Панаса).
Автор: Наталія Гулій