Офіційно: стартувало виробництво сиквелу блокбастеру "Мортал Комбат"

Компанія New Line Cinema запустила у виробництво сиквел фільму "Мортал Комбат". Сценаристом нового проєкту став Джеремі Слейтер, який працював над серіалом "Місячний лицар" від Marvel.

Що відомо про фільм "Мортал Комбат"

Фентезійний бойовик "Мортал Комбат", прем’єра якого відбулася минулого року, ґрунтується на всесвітньовідомій однойменній відеогрі. Відомо, що це не перша екранізація, у 1995 та 1997 роках з'явились фільми на основі сюжетів 24-х версій ігор.

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За сюжетом, Коулу Янгу ще з дитинства не дає спокою дивний знак на грудях. Щоб дізнатися щось про нього, він вирушає до Рейдена – Старшого Бога та захисника Земного Царства. Однак, йому повідомляють, що саме він з Джаксом, Сонею, Лю Кангом, Кунг Лао та Кано мають стати на захист Всесвіту від Імператора Зовнішнього Світу Шан Цзуна.

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"Мортал Комбат" 2021: дивіться трейлер

Яким буде сюжет сиквелу та коли чекати на прем’єру автори нового проєкту наразі не повідомили. Найімовірніше, нам покажуть продовження історії Коула Янгу, а до своїх ролей повернуться Джо Таслім, Джессіка МакНемі, Луді Лінь, Льюїс Тан.

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У 2021 році фентезійний бойовик "Мортал Комбат" встановив рекорд за переглядами. У кінотеатрах США і на HBO Max фільм вийшов 23 квітня. За перші вихідні, навіть за перші 5 хвилин, стрічку подивилися понад 3,8 мільйона шанувальників.