Оксана Черкащина з "Клондайку" стала найкращою акторкою на Palm Springs IFF
Джерело:Марина Ер Горбач
Оксана Черкащина, яка виконала роль Ірки у фільмі "Клондайк", здобула перемогу FIPRESCI. Журі визнало її найкращою акторкою на Palm Springs IFF.
Про це повідомила режисерка драми про MH17 Марина Ер Горбач. У своєму фейсбуці вона наголосила, що це "без перебільшень – історична перемога".
Вас може зацікавити У яких країнах світу показали "Щедрика" та як фільм сприйняли іноземці
Про що розповідає "Клондайк" з Оксаною Черкащиною
Сюжет стрічки показує життя сімейної пари під час війни. Різні за характером, світоглядом, позицією головні персонажі, яких зіграли Оксана Черкащина і Сергій Шадрін (який, на жаль помер 2021 року, – 24 канал) намагаються зрозуміти, що відбувається і жити попри все. Все це відбувається на тлі трагедії, яка сталася 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.
У фільмі війна підкидає чимало випробувань для Ірки й Толіка, які чекають на народження дитини. Коли війна вже ступила до них на поріг, вагітна жінка відмовляється покидати рідну домівку, натомість рішуче продовжує жити життя. В той час як чоловік – в абсолютній невизначеності, і який не міг дати безпеку дружині.
В українському прокаті "Клондайк" стартував 3 листопада та отримав чимало схвальних відгуків. Крім цього, стрічка була претенденткою на Оскар-2023, проте не увійшла в шорт-лист премії.
"Клондайк": дивіться трейлер картини онлайн
Міжнародне визнання
- У 2022 році отримав нагороду на кінофестивалі "Санденс" у США, а також взяв гран-прі на Міжнародному кінофестивалі в Сієтлі;
- У межах 33-го кінофестивалю міста Анкара команда стрічки "Клондайк" режисерки й сценаристки Марини Ер Горбач перемогла у трьох номінаціях: "Найкращий оператор", "Найкращий композитор", "Найкраща робота художників";
- Крім цього, "Клондайк" отримав нагороду за найкращий повнометражний фільм у місті Салоніки, що в Греції;
- На кінофестивалі Dingle Distillery International Film Festival, в Ірландії, "Клондайк" здобув нагороду за найкращий повнометражний фільм, доповнену таким стейтментом журі: "Марина Ер Горбач створює захопливе бачення пекла на Землі, наповнене дуже знайомими деталями, інтимне за своїм масштабом, але з переконливою здатністю передати дезорієнтацію та рішучість чоловіка та дружини (на сьомому місяці вагітності), змушених протистояти війні, що назріває";
- Стрічка отримала п’ять нагород на Hamilton Film Festival, що у Канаді;
- У Лос-Анджелесі відбулася серія показів "Клондайку" в межах промокампанії кінопремії Оскар. 11 грудня фільм показали у межах 23-го Міжнародного кінофестивалю міста Тбілісі. Загалом у грудні "Клондайк" побачили у таких країнах: Швеція, Австрія, Франція, Велика Британія, Грузія, Туреччина, Ізраїль та інші;
- Також "Клондайк" номіновано на Awards Buzz (Кращий Міжнародний Повнометражний Фільм) на Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгз.