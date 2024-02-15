Сирена залунала прямо на пресконференції: Оксана Забужко незаплановано нагадала про війну
Письменниця Оксана Забужко увійшла до членів журі Берлінале-2024. Під час пресконференції у межах фестивалю на її телефоні спрацював сигнал повітряної тривоги.
У четвер, 15 лютого, стартував Берлінський фестиваль. Зранку у його межах відбулась пресконференція, на якій була присутня ще й членкиня журі Оксана Забужко.
До теми Оксана Забужко увійшла до складу міжнародного журі Берлінале-2024
Оксана Забужко нагадала про війну
Коли письменниці дали слово, на її телефоні залунала сирена – сигнал повітряної тривоги.
Оксана Забужко перепросила й пояснила, що насправді це відбій тривоги, що означає, що наразі ракетна загроза недійсна. Однак вона тривала увесь ранок. Так незаплановано письменниця знову нагадала про війну кожному присутньому у цьому залі.
На телефоні Забужко сирена повітряної тривоги: відео
Оксана Забужко серед членів журі Берлінале
Українська письменниця та культурна діячка увійшла до журі Берлінського кінофестивалю як володарка французького Ордену Почесного легіону, центральноєвропейської літературної премії Angelus.
Оксана Забужко разом з іншими членами журі на чолі з президенткою Люпітою Ніонго присуджуватиме "Золотого ведмедя" за найкращий фільм та "Срібних ведмедів" в інших категоріях.
Берлінале-2024 триватиме до 25 лютого, коли відбудеться офіційна церемонія нагородження. До конкурсної програми увійшли й українські стрічки.