Окупанти обстріляли будинок на Київщині, де знімали "Сватів": відео та реакція мережі

Російські війська під час обстрілів в Бучацькому районі поцілили в знаменитий будинок в селі Горенка, де знімали скандальний серіал "Свати".

Фанати в мережі діляться знімками до та після приходу "русского мира". У будинок Валюхи та Івана Будька потрапили ракети, які зруйнували двір, передає 24 канал.

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Росіяни обстріляли будинок, де знімали "Сватів"

В ролику можна побачити, як ворожі ракети зруйнували подвір’я, паркан, дитячий майданчик.

Будинок із серіалу "Свати" до та після приходу російських окупантів: дивіться відео

Зауважимо, що у 2019 році цей будинок пережив сильну пожежу, після чого його відреставрували.

Як відреагувала мережа

"Свати" люблять дивитися у РФ. Тепер цей будинок постраждав після приходу "русского мира" у Горенку. Загалом, коли зніматимуть наступний сезон, то треба саме у цих декораціях. Щоб р*сня побачила, до чого привів їхній прихід", – прокоментував ролик Борислав Береза.

"А що не так? В цьому серіалі прославляли "руский мір", пропагували ностальгію за союзом і величали рускіх людєй!"

Що відомо про скандал зі Сватами