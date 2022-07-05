Олег Сенцов одружився: зворушливе фото з обраницею

Український режисер Олег Сенцов, який з першого дня війни боронить Україну в лавах ЗСУ, одружився. Він опублікував тепле фото зі своєю дружиною.

У фейсбуці Сенцов лаконічно повідомив хорошу звістку: "Одружився". Підписники привітали режисера з важливою подією в житті, побажали щастя та перемоги.

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Олег Сенцов одружився: хто став обраницею режисера

На зворушливому фото молодят, яким Сенцов поділився у соцмережі, у вишиванці зображена Вероніка Вельч поряд з режисером у військовій формі.

Вероніка походить з Івано-Франківська, навчалася у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, де отримала ступінь доктора філософії з міжнародних відносин. Вона є кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації Ridgley Walsh (США). Крім цього, Вероніка є співзасновницею кампанії "Стеж за грошима" і координаторкою Євромайдану SOS.



Сенцов одружився з Веронікою Вельч / Фото з фейсбуку режисера

Реакція мережі на одруження Сенцова

"Щастя молодятам!";

"Вітаю! Щастя і Перемоги!";

"Ого, шустрий! Любіться!";

"Щирі вітання! Живіть разом 100 років у любові та злагоді!";

"З роси й води!";

"Щиро вітаю, друже! Доброго життєвого шляху!";

"Найпрекрасніша з новин! Ви супер, котики. Люблю сильно";

"О, яка чудова новина! Щиро вітаю! Щастя вам!".

Нагадаємо, Олег Сенцов має трьох дітей: дочок Аліну (2002 рік) та Емму (2021 рік) і сина Владислава (2004 рік), у якого аутизм. Сьогодні режисер одружився вдруге.

Олег Сенцов на війні: коротко про службу режисера

Зараз режисер перебуває на Донеччині, у найгарячішій точці війни. З перших днів повномасштабного вторгнення Сенцов взяв до рук зброю і вирішив, що має захистити Україну, щоб "наші діти не воювали". Режисер вірить у перемогу України, але вважає, що боротьба швидкою не буде.

Сенцов порівняв цю війну з війною періоду ООС. Він сказав: "Перший місяць війни російські окупанти хотіли зробити, як у 2014 році – зайти просто колонами та все заполонити технікою, людьми, і щоб українці здалися, просто побачивши все це". Однак, сьогоднішня війна більше динамічна. За словами Сенцова, вона трохи інша, адже навіть ті хлопці, що мають досвід АТО, багато чого нового для себе відкривають, тому що такої війни в нас ще не було. "Ця війна більш жорстока і більш масована", – доповнив він.

Крім цього, режисер пояснив, війна – це не завжди контактні бої, атаки чи спецоперації. "Переважно ти займаєшся побутом, переховуєшся від ворожої артилерії та чекаєш. Чекаєш коли почнуть насипати, чи коли припинять, чи коли з’явиться ворог", – сказав він.



Олег Сенцов на передовій / Фото з фейсбуку режисера