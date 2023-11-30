У мене особиста війна з Путіним, – Сенцов про мотивацію на війні та бойовий досвід під Авдіївкою

На початку повномасштабного вторгнення український режисер і активіст Олег Сенцов приєднався до Збройних Сил України. За його словами, після окупації Криму ця війна для нього стала особистою війною із Путіним.

Зараз він молодший лейтенант ЗСУ, який командує штурмовою ротою у складі 47 ОМБр на Авдіївському напрямку. Нещодавно Сенцов опублікував документальний матеріал, який назвав "Один важкий день на Сході".

Дивіться також 5 фільмів, які допоможуть дисциплінуватись

Матеріал показує бойові дії

Відзняті кадри показують бойові дії, під час яких підрозділ Олега майже опиняється в оточенні. Боєць під псевдонімом "Аль-Каїда" та сам Олег отримують поранення та готуються до евакуації. При цьому сам Олег, який видає команди своєму підрозділу, залишається зібраним та спокійним.

Насправді все було не зовсім так. Це ж змонтоване відео, його знімали кілька людей. Між пораненням та евакуацією пройшло десь півтори години,

– пояснює Сенцов.

Командувати бійцями із холодною головою режисеру допомагає значний бойовий досвід. Олег Сенцов зізнався, що у критичних ситуаціях вміє зібратись, утім після бою під Авдіївкою, режисеру ще декілька днів снилось, що він йде в атаку.

Я брав участь у різноманітних операціях, бойового досвіду у мене достатньо. Коли максимально важко, я максимально зібраний. На знімальному майданчику теж бувають нестандартні ситуації, коли все воліє розсипатись. Але якщо я почну кричати та нервувати, хіба від цього стане краще?

– зізнався режисер.

Олег Сенцов розповів про те, чим є російсько-українська війна для нього особисто

Режисер зізнався, що це почалося ще з Криму. У березні 2014 року Сенцова не покидало відчуття окупації, насилля, яке чинили над українським народом.

Я і раніше не дуже любив Путіна, розумів, що це всесвітнє зло. Але після того, що він зробив та продовжує робити з Україною, для мене ця війна стала особистою,

– сказав Олег Сенцов.

Режисер кіно має свій власний погляд на завершення російсько-української війни, стверджуючи, що перемога може бути не такою, як ми очікуємо.

Зараз ми не програємо, але і не виграємо. І проблема не в територіях, а в людях, яких ми можемо втратити, якщо будемо неправильно воювати та неправильно оборонятися. Сучасна війна – це про людей та про збереження життя,

– розказав український режисер.

Інтерв'ю Олега Сенцова: дивіться онлайн відео