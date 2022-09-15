Сенцов напише сценарій до фільму про "Азовсталь", який отримав грант від Netflix
Олег Сенцов, який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, стане автором сценарію фільму про "Азовсталь". Продюсером виступить Денис Іванов, з яким він уже раніше працював над "Носорогом".
Окрім того, майбутню стрічку про захисників "Азовсталі" вже відібрали до участі у Грантовій Програмі розробки сценаріїв від Української кіноакадемії у співпраці з Netflix. Ця ініціатива має на меті допомогти українським митцям в Україні та у всьому світі, попри війну, продовжувати свою роботу у галузі кіноіндустрії.
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Сенцов зніме фільм про "Азовсталь": що відомо
В інтерв'ю DW, Олег Сенцов розповів, що під час війни у нього з’явилися певні ідеї фільму про війну. "Насправді у мене є хороша ідея зняти про "Азовсталь" велике кіно", – сказав він.
Сенцов доповнив, що зараз фільмування не на часі. І це не дивно, адже, режисер сьогодні – український військовий, який щодня відбиває ворога якнайдалі. Він запевнив: "Поки війна не закінчиться, я до камери не стану і знімати нічого не буду. Тільки після перемоги. Це однозначне моє рішення".
Він також поділився, що до повномасштабного вторгнення, у нього не було бажання знімати кіно про війну, але зараз воно з’явилося.
Це бажання поки у вигляді сценаріїв, а реалізація уже після перемоги,
– запевнив він.
Як ми зазначали вище, майбутня стрічка Олега Сенцова потрапила до переліку проєктів Грантової Програми розробки сценаріїв від Української кіноакадемії у співпраці з Netflix. Загалом до списку увійшло 48 фільмів, серед яких повнометражні картини, ігрові стрічки та документалки:
- "Антонівка" (робоча назва), автор сценарію Катерина Горностай, продюсер Віка Хоменко;
- "Втручання", автор сценарію Євген Тунік, продюсер Олексій Гладушевський;
- "За Перемогу!", автор сценарію Валентин Васянович, продюсер Ія Мислицька;
- "Золотий лев на Івана Купала", автор сценарію Дарія Онищенко, продюсер Пилип Іллєнко;
- "Особливе відношення", автор сценарію Антоніо Лукіч, продюсер Анна Яценко;
- "Помста", автор сценарію Андрій Дончик, продюсер Євгеній Д'яченко;
- "Сім повернень назавжди", автор сценарію Іллєнко Михайло, продюсер Мирослав Гай;
"Мухоловка/Копачі сонця", автор сценарію Мирослав Латик, продюсер Оксана Іванюк;
"Червона зона", автор сценарію Ірина Цілик, продюсер Дар’я Бассель;
"Дні", які хочеться забути, автор сценарію Аліна Горлова, продюсер Максим Наконечний;
"Таємниця Алчевського", автор сценарію Тарас Дронь, продюсер Яковлева Наталія та інші.
Як повідомила Українська Кіноакадемія, кожна з 48 команд грантоотримувачів у складі продюсера та сценариста отримає Гранти у розмірі 15 тисяч доларів на розробку сценарію, а також можливість долучитися до ексклюзивних онлайн сесій з міжнародними експертами I галузі. З повним переліком фільмів можна ознайомитися на сайті.