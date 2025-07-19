Поттеромани в захваті: чемпіон світу Олександр Усик зізнався, що є фанатом "Гаррі Поттера"
- Український боксер Олександр Усик зізнався, що є фанатом "Гаррі Поттера" та з'явився на публіці в окулярах, схожих на окуляри Гаррі Поттера.
- 19 липня Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Добуа на стадіоні "Вемблі".
Український боксер Олександр Усик зізнався, що є фанатом Гаррі Поттера. Чемпіон світу у надважкій вазі прилетів до Лондону та одразу потрапив в центр уваги.
Він з'явився на публіці в окулярах і цей яскравий вигляд не залишив байдужим жодного поттеромана. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на тік-ток frankwarrenofficial.
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Олександр Усик виявився фанатом "Гаррі Поттера": що сказав спортсмен?
Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик прилетів до Лондона та одразу опинився в центрі уваги камер. Усі звернули увагу на його яскравий зовнішній вигляд – зокрема, на стильний вишитий костюм та окуляри, які нагадують Гаррі Поттера.
Олександр Усик зізнався, що справді є фанатом цієї культової кіноісторії й вважає Дамблдора великим чоловіком. Очевидно, усі, хто любить Усика, закохалися в нього ще більше – особливо справжні шанувальники Гаррі Поттера.
До речі, 19 липня Олександр Усик проведе другий бій із Даніелем Добуа, який відбудеться на стадіоні "Вемблі".