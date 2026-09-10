Їх захоплено дивився світ і забороняла Москва: фільми Олександра Довженка, які варто побачити
Олександр Довженко перетворив українське кіно на світовий феномен і створив унікальну кіномову, якою захоплювалися від Парижа до Голлівуду. Його легендарна "німа трилогія" увійшла до списків найкращих стрічок в історії кінематографа, попри нищівний тиск радянської цензури та заборони.
З нагоди дня народження режисера 24 Канал зібрав фільмографію видатного Довженка.
"Земля" (1930)
Рейтинг IMDb – 7,2
Події фільму розгортаються в українському селі в добу колективізації. Молодий комсомолець Василь купує перший трактор, тож одразу ламає старі порядки та кидає виклик заможним куркулям. Навіть раптова загибель героя не зупиняє цих змін – навпаки вона стає поштовхом до оновлення всієї громади. Водночас кінокартина зосереджується не стільки на соціальному протистоянні, скільки на вічному колообігу природи, нерозривному зв'язку людини із землею та філософії життя і смерті.
"Земля": дивіться уривок з фільму онлайн
Що кажуть критики: Кінокритик видання "Локальна історія" Сергій Ксаверов наголошує, що стрічка не стала типовою радянською агіткою, адже Довженко розіграв історію про колективізацію як майже релігійний твір та язичницький ритуал родючості. У виданні підкреслюють, що замість прямолінійної пропаганди режисер показав вічний колообіг життя і смерті та водночас доволі точно передав світогляд селян.
"Арсенал" (1929)
Рейтинг IMDb – 7,1
Стрічка відтворює трагічні події Першої світової війни та січневого повстання 1918 року робітників київського заводу "Арсенал" проти Центральної Ради. Через експресіоністські образи фільм показує безглуздість імперіалістичної війни, зубожіння селян і жорстоку класову боротьбу на вулицях Києва. Кульмінацією стрічки стає розстріл головного героя – робітника Тимоша, чия символічна невразливість перед кулями ворогів уособлює незламність ідеї.
"Арсенал": дивіться фрагмент фільму онлайн
Що кажуть критики: Дослідник кіно Іван Козленко зазначив, що в "Арсеналі" розкривається весь драматизм цивілізаційного вибору України у XX столітті через долю самого Довженка – вояка УНР і водночас більшовицького пророка. На його думку, цей жорсткий антивоєнний шедевр став убивчим фільмом-реквіємом та зброєю, що цілить у себе.
"Звенигора" (1928)
Рейтинг IMDb – 7,1
Картина охоплює майже дві тисячі років української історії через призму легенди про скіфський скарб, закопаний у надрах загадкової гори. Головний герой, дід-вартовий Звенигори, століттями береже міфічне золото, тоді як двоє його онуків обирають діаметрально протилежні шляхи в бурхливому ХХ столітті. Один з них стає контрреволюціонером і емігрантом, а інший – будівничим промислового майбутнього.
"Звенигора": дивіться тизер фільму онлайн
Що кажуть критики: Кінознавці "Центру Довженка" називають "Звенигору" монументальною кінопоемою, яка закріпила за Довженком статус провідного режисера й спровокувала запеклу дискусію про створення суто національного кінематографа.
Серед інших відомих режисерських робіт Олександра Довженка:
- "Вася-реформатор" (1926);
- "Ягідка кохання" (1926);
- "Сумка дипкур'єра" (1927);
- "Іван" (1932);
- "Аероград" (1935);
- "Щорс" (1939);
- "Мічурін" (1948);
- "Прощавай, Америко!" (1949).
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