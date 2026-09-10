Їх захоплено дивився світ і забороняла Москва: фільми Олександра Довженка, які варто побачити

Олександр Довженко перетворив українське кіно на світовий феномен і створив унікальну кіномову, якою захоплювалися від Парижа до Голлівуду. Його легендарна "німа трилогія" увійшла до списків найкращих стрічок в історії кінематографа, попри нищівний тиск радянської цензури та заборони.

З нагоди дня народження режисера 24 Канал зібрав фільмографію видатного Довженка.

"Земля" (1930)

Рейтинг IMDb – 7,2

Події фільму розгортаються в українському селі в добу колективізації. Молодий комсомолець Василь купує перший трактор, тож одразу ламає старі порядки та кидає виклик заможним куркулям. Навіть раптова загибель героя не зупиняє цих змін – навпаки вона стає поштовхом до оновлення всієї громади. Водночас кінокартина зосереджується не стільки на соціальному протистоянні, скільки на вічному колообігу природи, нерозривному зв'язку людини із землею та філософії життя і смерті.

"Земля": дивіться уривок з фільму онлайн

Що кажуть критики: Кінокритик видання "Локальна історія" Сергій Ксаверов наголошує, що стрічка не стала типовою радянською агіткою, адже Довженко розіграв історію про колективізацію як майже релігійний твір та язичницький ритуал родючості. У виданні підкреслюють, що замість прямолінійної пропаганди режисер показав вічний колообіг життя і смерті та водночас доволі точно передав світогляд селян.

"Арсенал" (1929)

Рейтинг IMDb – 7,1

Стрічка відтворює трагічні події Першої світової війни та січневого повстання 1918 року робітників київського заводу "Арсенал" проти Центральної Ради. Через експресіоністські образи фільм показує безглуздість імперіалістичної війни, зубожіння селян і жорстоку класову боротьбу на вулицях Києва. Кульмінацією стрічки стає розстріл головного героя – робітника Тимоша, чия символічна невразливість перед кулями ворогів уособлює незламність ідеї.

"Арсенал": дивіться фрагмент фільму онлайн

Що кажуть критики: Дослідник кіно Іван Козленко зазначив, що в "Арсеналі" розкривається весь драматизм цивілізаційного вибору України у XX столітті через долю самого Довженка – вояка УНР і водночас більшовицького пророка. На його думку, цей жорсткий антивоєнний шедевр став убивчим фільмом-реквіємом та зброєю, що цілить у себе.

"Звенигора" (1928)

Рейтинг IMDb – 7,1

Картина охоплює майже дві тисячі років української історії через призму легенди про скіфський скарб, закопаний у надрах загадкової гори. Головний герой, дід-вартовий Звенигори, століттями береже міфічне золото, тоді як двоє його онуків обирають діаметрально протилежні шляхи в бурхливому ХХ столітті. Один з них стає контрреволюціонером і емігрантом, а інший – будівничим промислового майбутнього.

"Звенигора": дивіться тизер фільму онлайн

Що кажуть критики: Кінознавці "Центру Довженка" називають "Звенигору" монументальною кінопоемою, яка закріпила за Довженком статус провідного режисера й спровокувала запеклу дискусію про створення суто національного кінематографа.

Серед інших відомих режисерських робіт Олександра Довженка:

"Вася-реформатор" (1926);

"Ягідка кохання" (1926);

"Сумка дипкур'єра" (1927);

"Іван" (1932);

"Аероград" (1935);

"Щорс" (1939);

"Мічурін" (1948);

"Прощавай, Америко!" (1949).

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