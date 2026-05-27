Неймовірна історія: як "Гаррі Поттер" допоміг українському військовому пережити 1495 днів полону

Український морпіх Олександр Іванов повернувся з російського полону під час останнього обміну, який відбувся 15 травня 2026 року. У неволі він провів 1495 днів.

Увесь цей час чоловік не мав жодного зв'язку з рідними, однак триматися йому допомагав "Гаррі Поттер" – і не лише йому, а й його побратимам. Для BBC News Олександр розповів, що є великим шанувальником "Гаррі Поттера", а історія про юного чарівника стала для нього справжньою опорою та допомогла вижити.

Як "Гаррі Поттер" допоміг українському військовому у полоні?

Зараз Олександру 32 роки, але він і досі залишається великим шанувальником "Гаррі Поттера". Він прочитав усі частини культового фентезі Джоан Роулінг настільки добре, що практично знає їх напам'ять.

Тож у російському полоні, коли ворог намагався зламати психіку українців, Олександр у вільні хвилини сідав і переказував історію товаришам по камері. Щойно він зупинявся, хлопці одразу просили розповідати далі. Саме це, за словами морпіха, допомогло їм вистояти та вижити в тих виснажливих умовах.

Я зупинявся завжди на найцікавішому місці, як у серіалах, і щойно знову випадала можливість, хлопці просили мене розповідати далі,

– каже Олександр.

Наразі військовий проходить реабілітацію й уже незабаром зустрінеться зі своєю дружиною та сином Демидом.

Що варто знати про військову службу Олександра?

Олександр Іванов служив у 501-му окремому батальйоні ВМС. Від початку повномасштабного вторгнення він боронив Маріуполь.

Після важких боїв на заводі Ілліча, що тривали у квітні 2022 року, Олександр востаннє вийшов на зв'язок із дружиною.

Тоді він повідомив, що разом із побратимами вирушає на завдання. Саме під час нього військові потрапили в полон.