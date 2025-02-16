Відомий український актор Олександр Рудинський відвідав вечірку для номінантів BAFTA

Український актор Олександр Рудинський відвідав престижну вечірку BAFTA Nominee's Party 2025, організовану брендом Chanel та Чарльзом Фінчем напередодні головної церемонії вручення нагород. BAFTA відбудеться ввечері 16 лютого у Лондоні.

Рудинський зіграв головну роль у короткометражній стрічці "Камінь, ножиці, папір" про війну в Україні, яка претендує на перемогу у BAFTA в категорії "Найкращий британський короткометражний фільм". Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку продюсера Гайдера Ротшильда Гузіри.

Не пропустіть Історії маленьких героїв: у Мюнхені презентували фільм про дітей, які постраждали від війни

На фото з BAFTA Nominee's Party 2025 український актор позує разом з творчою командою фільму: композитором Марціном Мазуреком, режисером Францом Бумомо, монтажеркою Кармелою Шоненбергер, продюсером Гайдером Ротшильдом Гузіром та іншими членами команди.

Що відомо про фільм "Камінь, ножиці, папір"

Стрічку зняв британський режисер німецького походження Франц Бум. Вона заснована на реальних подіях російсько-української війни. У центрі сюжету – батько й син, які працюють в невеликому прифронтовому шпиталі.

"Камінь, ножиці, папір": дивіться фільм онлайн