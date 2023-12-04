Артист наголосив, що сьогодні питання мови – як ніколи, на часі, адже це є наша національна ідентичність. Читайте в матеріалі, що ще сказав Олексій Гнатковський.

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Олексій Гнатковський висловився про українську мову

Український актор поділився тим, що неодноразово чув про небажання переходити на українську мову з тієї причини, що люди не хочуть, нібито, паплюжити мову. На що Гнатковський каже, що варто працювати над тим, щоб мови окупанта не було чути на українській землі. Спершу, це буде важко, можуть бути труднощі зі словниковим запасом, утім сьогодні це вкрай важливо. Це буде краще, аніж розмовляти мовою тих, хто прийшов нас вбивати.

Той хто переходить з російської на українську мову – буквально сучасний герой, він показує приклад, веде за собою,

– каже Гнатковський.

Актор дотримується позиції, що це є виявом національної свідомості, оскільки вважає, що питання мови є актуальним для суспільства.

Олексій Гнатковський про російськомовних

Актор зазначив, що вважає неприпустимим сьогодні спілкуватись мовою окупанта. Ба більше, він висловився про наймолодших українців, які не знають української.

Мене курвить, коли маленькі діти у нас в країні говорять російською. І це не дітей провина, це провина батьків,

– поділився він.

Олексій Гнатковський сказав, що це провина виключно батьків. Адже на відповідальності кожного дорослого, свідомого українця сьогодні лежить виховання мудрого майбутнього для України, а це неможливо без української мови.