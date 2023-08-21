Не тільки "Кріпосна": у яких серіалах знімався актор Олексій Хільський, який загинув на фронті
Український актор Олексій Хільський загинув в боях за Україну 17 серпня. Він відомий за серіалами "Кріпосна", "Виклик", а також "Нюхач".
Олексій Хільський народився 14 листопада 1987 року в Кам'янському. Протягом періоду з 2005 до 2019 року він був актором у Дніпровському драматичному молодіжному театрі "Віримо!". У 2014 році він успішно завершив навчання в Дніпропетровському театрально-художньому коледжі, проходячи майстер-класи під керівництвом Володимира Петренка.
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Саме у театрі "Віримо!" він зустрів свою майбутню дружину, актрису Надію Петренко. Починаючи з 2019 року, подружжя переїхало до Києва. У столиці Олексій працював в Дитячому музично-драматичному театрі "Віват", також він грав у кіно та серіалах.
Фільмографія Олексія Хільського
У 2017 році актор зіграв Роберта в українському детективному серіалі "Нюхач". Втім, з 2018 року, його заборонили до показу в Україні через участь актора-українофоба Олександра Фісенка, який відомий своїми антиукраїнськими заявами.
Разом з українськими акторами Анастасією Карпенко та Сергієм Дерев'янком взяв участь у мелодраматичному медичному телесеріалі "Лікар Ковальчук". Він виконав другорядну роль Ігоря.
"Лікар Ковальчук": дивіться трейлер
У кримінальній мелодрамі "На твоєму боці" Олексій зіграв роль Євгена. Телесеріал є адаптацією турецького серіалу "Чорно-біле кохання". 2019 року акторові запропонували головну роль у шоу "Квочка", а у 2020 виконав ключову роль Шурика Шпачинського у драматичному серіалі "Виклик".
У 2021 році зіграв у третьому сезоні "Кріпосна. Жадана любов" роль Богдана Юрійовича.
Олексій Хільський і війна
У перші дні повномасштабного вторгнення, Олексій Хільський взяв до рук зброю і пішов захищати Україну. Він вступив до 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України, де обіймав посаду головного сержанта взводу розвідроти. Постійно перебував на передовій.
Він брав участь у наступі на Херсонщині, а також захищав Бахмут і Соледар. У боях за Україну двічі отримував поранення, але, попри це, через деякий час, повертався на передову. Загинув 17 серпня на Запорізькому напрямку. Про його смерть написала дружина Надія Хільська.
24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким Олексія Хільського. Вічна пам'ять і слава Герою!