Двічі повертався на фронт після поранень: у бою на Запоріжжі загинув актор Олексій Хільський

Захищаючи Україну, загинув відомий актор Олексій Хільський. Навіть після поранень Герой двічі повертався на фронт.

Олексій Хільський загинув під час виконання бойового завдання. Про це ввечері 18 серпня повідомила дружина Героя.

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У перші дні повномасштабної війни став на захист України

Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув. Загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх кого я знаю. Найдобрішим! Найгарнішим! Найталановитішим! Все, за що він брався він робив з пристрастю. А яка в нього була жага до життя! Він так любив життя! Я кохаю тебе, мій воїне,

– написала Надія Хільська.

ЗМІ зазначають, що український актор проходив службу в 46-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ на посаді головного сержанта взводу розвідроти.

Він брав участь у наступі на Херсонщині. Окрім того, боронив Бахмут і Соледар. На фронті двічі отримував поранення. Однак, щоразу, трохи підлікувавшись, Хільський повертався на поле бою.

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Довідка. Олексій Хільський народився 14 листопада 1987 року в Кам'янському. Зіграв у таких картинах, як: "На твоєму боці", "Квочка", "Кріпосна", "Лікар Ковальчук", "Опер за викликом", "Загадка для Анни", "Нюхач" та інші. У перші дні повномасштабної війни актор став на захист України.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким Олексія Хільсого. Вічна пам'ять і слава Герою!