Нагрудний зізнався, як погодився на суперечливу на роль у фільмі "Раша гудбай": "Було викликом"

Нещодавно відбулась прем'єра одного із найскандальніших українських фільмів сучасності. Це стрічка "Раша гудбай" від студії Квартал 95. Фільм набув розголосу ще задовго до своєї прем'єри, українці обурені ідеєю та її репрезентацією у час важкої війни.

Олексій Нагрудний, який зіграв одну із ролей у "Раша гудбай" зізнався, як погодився на такий проєкт і що для нього стало справжнім викликом. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм актора.

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Олексій Нагрудний про роль у скандальному фільмі "Раша гудбай"

Олексій Нагрудний зізнався, чому погодився на роль агента ФСБ у комедії "Раша гудбай". Актор зізнається, ця роль є однією із найсуперечливіших у його кар'єрі.

Створити цього персонажа було нескладно, а от знайти важелі й мотивацію, щоб зіграти ФСБшника – ще й під час жорстокої російсько-української війни – було справжнім викликом,

– каже Олексій.

"Раша гудбай": дивіться онлайн трейлер фільму

Ще до прем'єри стрічка "Раша гудбай" зібрала низку обурень. Фільм "Раша гудбай" підірвав мережу коментарями: що пишуть про стрічку.

Актор поділився, що зіграти маніяка-вбивцю було легше. Узгодити із самим собою його мотиви було легше, ніж Жоріка у "Раша гудбай".

Але треба пропрацьовувати свої тригери, знати хворобу й вірус "руського міра" в обличчя та вчасно робити щеплення від цієї зарази. Один із його штампів – саме мій персонаж Жора. Грати зло – значить зазирнути йому в очі, показати правду без прикрас і через біль, страх і власні рефлексії позбутися цього зла раз і назавжди. І сказати на весь світ: "раша гудбай",

– написав Нагрудний.

У комедії також знялися інші відомі українські актори, серед яких Андрій Ісаєнко, Катерина Варченко, Слава Красовська.