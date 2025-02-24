Пішов воювати у перші дні великої війни: відомий український актор загинув на фронті
- Український актор Олексій Самойленко загинув на фронті 19 лютого 2025 року.
- Самойленко вирушив на фронт у перші дні вторгнення Росії в Україну.
- Подруга актора Катерина Григоренко згадує його як стриману, щиру та гідну людину.
Український актор та захисник Олексій Самойленко загинув на фронті. Він здобув популярність завдяки ролям у серіалі "Доктор Віра" та фільмі "Прогулянка у порожнечі".
Про трагічну новину повідомила подруга актора, актриса Катерина Григоренко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини.
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На війні загинув Олексій Самойленко: що відомо
За словами Катерини Григоренко, Олексій Самойленко вирушив на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він був відданим патріотом, який, попри свою популярність у кіно, обрав шлях захисника своєї батьківщини. Війна забрала його життя 19 лютого 2025 року.
19 лютого на війні загинув один з наших найближчих друзів Олексій Самойленко. Я досі не можу осягнути. Перше фото зроблене за пару днів до цього, коли він був в Києві на вихідних. Таким легким і живим я хочу його запам’ятати. Льоша ніколи не говорив зайвого і ніколи не жалівся. У ньому була така щирість і гідність, що поряд з ним мені завжди було трохи соромно за себе,
– написала Григоренко.
Для друзів його втрата стала важким ударом, і вони досі не можуть осягнути того, що сталося. Катерина згадує, що Олексій був надзвичайно стриманою людиною, завжди обирав мудрі слова і ніколи не виливав зайвих емоцій.
Льоша знав, за що він воював. Він родом з Донецької області й там поховані його предки. А ще він був надзвичайно талановитим актором. Такого серця більше немає ні в кого,
– зазначила вона.
За словами Катерини, Олексій не любив скаржитися і ніколи не дозволяв себе жаліти. Завжди залишався легким у спілкуванні, даруючи оточенню радість і позитив навіть у найскладніші моменти.