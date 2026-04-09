Зірка "Кави з кардамоном" розповіла, чи дійшов конфлікт з авторкою роману до суду
- Конфлікт між авторкою роману Наталією Гурницькою та командою серіалу "Кава з кардамоном" не дійшов до суду, а триває у формі обговорень у соцмережах.
- Команда серіалу заявляє, що другий сезон не є екранізацією книги, а новим, самостійним сюжетом, і має всі необхідні юридичні права для його створення.
Нещодавно відбулася прем'єра другого сезону українського серіалу "Кава з кардамоном". Однак ще з моменту його виробництва в мережі розгорівся скандал. Зокрема, авторка роману "Мелодія кави у тональності кардамону" Наталія Гурницька заявила про порушення її авторських прав.
За словами письменниці, зйомки другого сезону розпочалися без її згоди та виходять за межі прав, наданих знімальній команді під час роботи над першою частиною. Детальніше про цей конфлікт ми розповідали раніше в матеріалі за посиланням. Наразі ж виданню ОBOZ.UA стало відомо, чи дійшла ця справа до суду.
Дивіться також Сильний український серіал із високим рейтингом, який нікого не залишає байдужим
Чи дійшов скандал Гурницької з командою "Кави з кардамоном" до суду?
Головна акторка серіалу "Кава з кардамоном" Олена Лавренюк розповіла, як глядачі відреагували на продовження проєкту, а також прокоментувала конфлікт із письменницею Наталією Гурницькою.
За її словами, серіал отримує дуже хороші відгуки: частині глядачів більше до вподоби перший сезон, іншим – другий, і це, на її думку, цілком природно. Вона зазначила, що глядачі вже перестали жити очікуваннями героїв із першого сезону та сприйняли нову історію такою, якою вона є.
Коментуючи ситуацію з Наталією Гурницькою, акторка сказала, що письменниця публічно озвучує свої претензії, однак у юридичну площину конфлікт не перейшов.
Серіал уже кілька місяців доступний на платформі Київстар ТБ, але жодних судових позовів подано не було. Натомість дискусія триває переважно в соцмережах. Я періодично бачу ці дописи, пані Наталія активно пише всюди, де тільки може, і, чесно кажучи, я вже до цього звикла,
– ділиться Олена.
Акторка зауважила, що команда намагалася налагодити співпрацю з письменницею ще до початку зйомок другого сезону, однак Наталія Гурницька, за її словами, обрала інший шлях.
Чи буде 3-й сезон "Кави з кардамоном"?
Олена Лавренюк сказала, що попит на третій сезон серед глядачів дійсно є. Однак реалізація такого проєкту потребує значних фінансових ресурсів.
За її словами, така можливість теоретично існує, однак наразі до цього питання не повертаються, адже другий сезон має завершену історію з фіналом.
Коротко про конфлікт Наталії Гурницької з командою "Кави з кардамоном"
- Конфлікт між Наталія Гурницька та командою серіалу "Кава з кардамоном" розгорівся після оголошення про другий сезон проєкту.
- Перший сезон був екранізацією її роману, до створення якого вона також була залучена.
- Другий сезон команда позиціонує як окрему історію, що не базується на книгах письменниці та не є їх прямим продовженням.
- Однак Гурницька заявила, що зйомки відбуваються без її згоди, що може свідчити про порушення авторських прав. Вона неодноразово наголошувала на можливості звернення до суду. Крім того, письменниця висловлювала побоювання, що творці серіалу можуть спотворити персонажів її історії.
- Натомість команда проєкту запевняє, що має всі необхідні юридичні права, а другий сезон – це не екранізація книги, а новий, самостійний сюжет. За словами Олена Лавренюк, Ірина Громозди та та інших членів команди, вони намагалися досягти домовленостей із письменницею, однак це не вдалося.
- Сам конфлікт активно обговорювався у соцмережах, де Гурницька неодноразово публікувала дописи з цього приводу.