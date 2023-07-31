Цю ситуацію прокоментувала й українська режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко, відома за фільмами "Щедрик" та "Депортація 44 – 46". Крім цього, вона поскаржилася на ботів, які розколюють наше суспільство в мережі й закликала бути обережними.

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Олеся Моргунець-Ісаєнко про ботів у мережі та серіал "Інгулець" Горбунова

Олеся повідомила, що отримала доволі дивне повідомлення від невідомої особи, яка "не розуміється ні в політиці, ні в культурі, ні в кіно". Жінка писала режисерці про Горбунова, який, за її словами, "ганьбить Україну і заробляє на війні". "Ця баришня отримує гроші за те, що підбурює українців розколювати суспільство (...). Вона всіх людей, котрі займаються кіновиробництвом і серіальним виробництвом сплила в єдине і звинуватила в зраді", – написала вона.

Безграмотно і тупо, а ще й хотіла, щоб я за гроші зробила те ж саме! За кіно і серіалами стоять теж люди й сімʼї, у яких багато хто на війні та захищає нашу країну, але цим людям треба робота, так само як і музикантам і художникам, адже саме за цю культуру і борються наші військові,

– поділилася Олеся Моргунець-Ісаєнко.

У дивних повідомленнях "Я думаю, це справа рук ботів росіян, які хочуть нас розколоти, тому прошу звернути увагу", – наголосила режисерка.

Олеся Моргунець-Ісаєнко повідомила про ботів в мережі / Скриншот з фейсбуку режисерки

Держава має підтримувати кіно

Далі Олеся повідомила, що, на жаль, наше міністерство інформаційної політики та культури не справилося з задачею знайти гроші на культурні проєкти й пояснити людям, чому важлива культура: "Натомість вони виділили кошти на серіали, це збунтувало суспільство і стало каменем розбрату. Тепер всі кажуть: "Нащо нам це кіно!". Але візуальний контент – це важливо, на жаль, багато хто з українців досі дивиться "Сватів" і російський кінематограф, бо свого мало, а той ментально ближче, ніж європейський чи американський".

"Одним словом, я за розумне використання бюджетних коштів, але кіно, музика, театр, література, екологія теж мають підтримуватися державою і громадянами, бо це і є те, що робить нас українцями, це те, що закладає в наших дітей той код і інформацію яка формує знач громадян нашої держави! Я думаю, це справа рук ботів русні, які хочуть нас розколоти, тому прошу звернути увагу", – підсумувала режисерка.

До слова, ситуацію з серіалом "Інгулець" прокоментував волонтер Сергій Притула. Він вважає, що цей проєкт не може бути гідною відповіддю в інформаційному полі на фільм про Бучу, чи Майдан, які знімає Росія з метою пропаганди.