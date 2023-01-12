На час воєнного стану: яка акторка очолила Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра очолила провідна українська акторка Олеся Жураківська. Доки вона буде на цій посаді – дізнайтеся далі.

Про нову очільницю представники Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра повідомили у фейсбуці.

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Олеся Жураківська очолила Театр драми і комедії на лівому березі

Згідно із рішенням Департаменту культури КМДА Олеся Жураківська виконуватиме обов'язки директорки та художньої керівниці цього театру на період воєнного стану. Акторка очолюватиме рідний театр до проведення конкурсу на цю посаду.

Жураківська планує розвивати театр за обраним вектором – в просторі сучасного європейського театру. Такий напрям започаткував Едуард Митницький, який був засновником і художнім керівником театру, помер у 2018 році. Команда колишнього директора Стаса Жиркова та головної режисерки Тамари Трунової також рухалася в цьому напрямку.

Стас Жирков покинув посаду очільника та художнього керівника театру й нещодавно повідомив, що з січня працюватиме у Вільнюському малому театрі в Латвії.

"Наша мета на сьогодні, враховуючи обставини, в яких ми живемо, – не втратити те, що ми напрацювали, зберегти і примножити наші надбання, наші традиції. А для нашого театру традиційним є: експериментувати, не боятися говорити про важливе і бути в авангарді", – зазначила Олеся Жураківська.

Що відомо про Олесю Жураківську