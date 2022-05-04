Ольга Сумська зачитала вірш Симоненка на знак підтримки української армії: зворушливе відео

Українська актриса театру та кіно приєдналася до культурного флешмобу. Вона прочитала вірш Василя Симоненка "Україно, п'ю твої зіниці…", щоб показати багатство української культури та підтримати моральний дух наших захисників.

Актриса приєдналась до #UAcultchallenge, щоб показати всьому світу, що Україна – могутня держава, яка має багату, цікаву, різноманітну та прекрасну духовну та культурну спадщину. Ольга Сумська попросила приєднуватися до культурного руху усіх небайдужих: як українців, так і іноземців.

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Зірка зазначила, що умови челенджу дуже прості:

Треба записати уривок з твору з української класичної або сучасної літератури. Друзі з соцмереж мають здогадатися, хто автор та написати в коментарях. В ролику обов’язково всі учасники мають висловити слова підтримки ЗСУ та українцям. Далі кожен учасник челенжу може зробити свій добровільний внесок до sptk.org.ua та допомогти фінансово армії.

Всі зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ та цивільного населення, відповідно до програм ГО "Спілка підприємців теле та кіноіндустрії",

– зазначила акторка.

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Ольга Сумська зачитала вірш Симоненка на знак підтримки української армії

За словами зірки, вірш Василя Симоненка "Україно, п‘ю твої зіниці…" звучить як ніколи актуально в ці страшні дні війни.

Україно, п’ю твої зіниці...

Голубі й тривожні, ніби рань.

Крешуть з них червоні блискавиці

Революцій, бунтів і повстань.

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо, горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік.

Ради тебе перли в душі сію,

Ради тебе мислю і творю —

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говорю!

Одійдіте, недруги лукаві!

Друзі, зачекайте на путі!

Маю я святе синівське право

З матір’ю побуть на самоті.

"Олю, до мурах і до сліз. Так прочитати могла тільки ти", "Скоро все буде добре, скоро розквітне бузок", "Обожнюю творчість Симоненка", – такими словами відреагували підписники в мережі. Дехто навіть згадав про доньку Сумської, яка зараз проживає в Росії, але мовчить про війну.

Нещодавно актриса зізналася, що її донька Антоніна Паперна дуже переживає. Це питання досі залишається болючим для Сумської. Однак, чоловік зірки сказав, що багато їхніх друзів пишуть в особисті повідомлення. "Вони розуміють, що відбувається в Україні, але бояться покарання. Мовляв, треба обирати — або сказати слово, або сісти за ґрати", – поділився він.