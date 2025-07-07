Новий детективний мінісеріал на Netflix, який можна подивитись всього за вечір: що це за стрічка

Якщо ви шукаєте цікавий серіал на Netflix, але не хочете витрачати багато часу на перегляд, то вам ідеально підійде новий мінісеріал "Олімпо". Прем'єра стрічки відбулася 20 червня 2025 року.

Це неймовірний детективно-драматичний сюжет про спорт. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет серіалу.

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Що відомо про серіал "Олімпо"

У центрі сюжету престижна академія яка об'єднує талановитих і перспективних молодих спортсменів, у яких точно велике майбутнє. Щодня вони кидають собі виклики та прагнуть досягнути найвищих результатів.

Серед них дівчина Амая. Вона – капітан національної збірної з артистичного плавання. Її сталевий характер та безкомпромісні підходи до тренувань зробили з неї справжню лідерку. Тож вона ставиться строго як до себе, так і до команди.

"Олімпо": дивіться онлайн трейлер серіалу

Вони прагнуть отримати найвищі нагороди, які зроблять з них переможців на світовому рівні. Та все змінюється, коли її найкраща подруга неочікувано стає для неї головною суперницею.

Цей серіал – ідеальний вибір для тих, хто цінує динамічний сюжет без зайвого розтягування. Усього 8 епізодів – і жодної зайвої хвилини.

У ролях: Клара Ґалле, Ніра Осахія, Аґустін Делла Корте, Нуно Ґальєґо, Марія Романільйос, Ніколас Фуртадо.

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