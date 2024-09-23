На тлі боротьби з раком грудей: важкохвора зірка "Людей Ікс" Олівія Манн вдруге стала мамою
Джерело:Олівія Манн
Американська акторка Олівія Манн та її чоловік, відомий комік Джон Малейні, вдруге стали батьками. 14 вересня у них народилася донечка.
Дівчинка з'явилася на світ за допомогою сурогатного материнства. Зірка "Людей Ікс" поділилась радістю у своєму інстаграмі та показала перші фото з донечкою.
Радимо Після 8 років шлюбу: Анна Саліванчук вперше назвала причину розлучення з нардепом
Олівія Манн вдруге стала мамою
Подружжя з великою радістю поділилося цією щасливою новиною. Особливу подяку вони висловили сурогатній матері.
Олівія Манн публічно подякувала жінці за її самовідданість, турботу і любов, яку вона проявляла протягом усіх дев'яти місяців, коли виношувала їхню донечку. Акторка наголосила, що ця жінка стала для їхньої сім'ї справжнім ангелом-охоронцем, адже саме завдяки її зусиллям і великодушності їхня мрія про ще одну дитину стала реальністю.
У мене було стільки глибоких емоцій через те, що я не змогла виносити свою дочку. Коли я вперше зустрілася з нашою гестаційною сурогатною матір'ю, ми говорили як мати з матір'ю. Вона виявила до мене стільки милості та розуміння, що я зрозуміла, що знайшла справжнього ангела в житті,
– написала Олівія.
В акторки уже є трирічний син Малкольм. Тепер подружжя щасливо виховуватиме ще і маленьку донечку Мей Джун.
Що відомо про хворобу Олівії Манн
- У 2023 році Олівії Манн діагностували агресивний вид раку, який вразив обидві молочні залози.
- Олівія вирішила не розголошувати своєї хвороби та почала таємно боротися з недугою. Вона пройшла через важкий і виснажливий шлях лікування, який включав кілька різних процедур і терапій. Протягом десяти місяців акторка перенесла чотири складні операції.
- У березні 2024 року, після тривалих роздумів та консультацій з лікарями, вона прийняла складне, але важливе рішення – провести операцію з видалення молочних залоз. Цей крок був необхідний, щоб мінімізувати ризик рецидиву хвороби