Про "батька ядерної бомби": яким вийшов перший тизер "Оппенгаймера" від Крістофера Нолана

На офіційному сайті стрічки "Оппенгаймера" показали її перший тизер-трейлер. Прем’єра фільму про "батька ядерної бомби" від режисера Крістофера Нолана запланована на липень 2023 року.

Англійський кінорежисер та сценарист Крістофер Нолан зняв стрічку про період 1940-х років 20 століття. Зокрема він показав історію про "батька атомної бомби" Роберта Оппенгеймера.

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Що відомо про стрічку

Сценарій фільму буде заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Дж. Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Роберта Оппенгеймера", яка отримала Пулітцерівську премію. У новому проєкті Крістофер Нолан виступить режисером та сценаристом.

Роберт Оппенгеймер – фізик-теоретик, керівника Манхеттенського проєкту, завдяки якому під час Другої світової війни розробили атомну бомбу.



Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing

Головного героя у фільмі зіграє Кілліан Мерфі. Актор вже працював з режисером – у стрічках про Бетмена, а також "Дюнкерк" і "Початок".



Кілліан Мерфі у фільмі "Оппенгеймер" / Фото IMDb

Реліз фільму "Оппенгеймер" заплановано на 21 липня 2023 року. Варто доповнити, що Нолан отримав від кінокомпанії Universal спеціальні прокатні умови, згідно з якими його фільму буде надано від 90 до 120 днів прокату в кінотеатрах. Тобто це не тільки найбільше "вікно прокату" за часи пандемії, а й більше, ніж було в допандемійний час.

У тизері-трейлері показали потужні кадри від вибухів ядерної бомби та головного героя картини у чорному капелюсі та пронизливим поглядом.

"Оппенгеймер" 2023: дивіться тизер-трейлер