"Останній день на Азовсталі": фільм Дмитра Козацького відзначили премією на Kharkiv MeetDocs
У Києві з 1 жовтня триває кінофестиваль документального та художнього кіно Kharkiv MeetDocs. Фільм "Останній день на Азовсталі" режисерів Дмитра "Ореста" Козацького та Юлії Гонтарук став лауреатом цьогорічної премії "За вклад у розвиток документалістики".
Стрічка увійшла до циклу "Фортеця Маріуполь". "Орест", голова пресслужби полку "Азов" перебував на "Азовсталі" з початку оточення Маріуполя. Напередодні свого виходу з вщент розтрощеного заводу, він зняв щемкий фільм-прощання.
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"Останній день на Азовсталі": про фільм
Стрічка увійшла до циклу "Фортеця Маріуполь", проєкту Гонтарук. Щоб ми не забували про незламність наших воїнів, режисерка вирішила задокументувати розмови у формі короткометражок.
Ми щиро радіємо поверненню Дмитра з полону і чекаємо на звільнення усіх військовополонених українців!,
– зазначила пресслужба Kharkiv MeetDocs.
"Останній день на Азовсталі": дивіться онлайн
"Місце моєї смерті і мого життя", – "Орест" про "Азовсталь"
Дмитро Козацький разом з іншими захисниками перебував в оточеному Маріуполі на "Азовсталі" упродовж 84 днів. "Орест" фотографував наслідки російської агресії, але найболючішим своїм репортажем назвав фото з пораненими побратимами.
Він намагався показати світу, що українських захисників треба евакуювати з "Азовсталі". І йому це вдалось.
Ну от і все. Дякую з прихисток "Азовсталь" – місце моєї смерті і мого життя",
– написав Орест у п'ятницю, 20 травня, у твітері та додав лінк на фото у хорошій якості, які попросив відправляти на всі журналістські премії і фотоконкурси.
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Хто ще став лауреатом премії на Kharkiv MeetDocs
Окрім Дмитра, премію "За вклад у розвиток документалістики" отримали:
- Мистецьке об'єднання #BABYLON'13. Точкою відліку для засновників кінооб'єднання став Майдан Незалежності, де 2013 жорстоко розігнали студентів. З того часу команда створила понад 400 відеоробіт на важливі теми;
- Сергій Буковський — чи не найвідоміше ім'я в українській документалістиці. У доробку режисера понад півсотні документальних та ігрових фільмів.
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