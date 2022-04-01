"Орки тікають, взриваючи за собою мости": Олег Сенцов показав фото зі звільненого селища Іванків

1 квітня 2022 , 18:32
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Джерело:

фейсбук Олега Сенцова

Олег Сенцов з перших днів війни оберігає Україну, спершу в теробороні, тепер у лавах ЗСУ. Сьогодні у фейсбуці він опублікував нове фото з селища Іванків.

Сьогодні депутат Іванківської селищної ради Олег Береговий повідомив, що селище Іванків, яке у Київській області, звільнили від російських окупантів.

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Олег Сенцов показав фото зі звільненого селища Іванків

Орки тікають, взриваючи за собою мости. Іванків вже звільнений, як і багато інших селищ Київщини,
– написав Сенцов. 


Олег Сенцов зі звільненого Іванкова / Фото з фейсбуку режисера 

Реакція мережі

Українці щиро радіють за Іванків і бажають ЗСУ перемоги та сили. 

  • "Дякую! Слава нашим ЗСУ! Боже бережи наших захисників!";
  • "Боже, я так вдячна! Саме в Іванкові 28 діб пробула моя сестра композитор, вагітна і з племінницею!";
  • "Там рідні люди";
  • "Дякуємо нашим захисникам! Нехай береже вас Господь";
  • "Треба бути готовим до різних обертів";
  • "Пане Олеже, прибережіть хоч одного орка для музею";
  • "Це мій Іванків, мій дім! Дуже хочу додому".
Автор: Наталія Гулій