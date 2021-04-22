Кому українці віддали б Оскар-2021: фаворити за даними аналітиків Google

В ніч на 26 квітня весь світ дізнається імена переможців Оскара-2021. Перед врученням золотих статуеток компанія Google проаналізувала пошукові запити в Україні та назвала фаворитів премії.

Аналітики Google взяли до уваги дані за останні 3 місяці. Відтак вдалось з'ясувати, хто з номінантів має найбільшу популярність в Україні та кому б наші кіномани віддали б Оскар-2021. Цікаво, що ці дані далеко не такі, як прогнози букмекерів.

Цікаво Хто стане переможцем Оскара-2021: прогнози букмекерів

Список переможців Оскара-2021 за даними Google в Україні

Найкращий фільм

Якби від українців залежало, хто отримає головну нагороду Оскара у 2021 році, вони б віддали золоту статуетку "Перспективній дівчині". Саме цю стрічку найчастіше шукали кіномани. А от фаворит букмекерів "Земля кочівників" опинився б на 4 місці.

Рейтинг номінантів Оскара-2021 в Україні:

"Перспективна дівчина"

"Батько"

"Манк"

"Земля кочівників"

"Мінарі"

"Суд над чиказькою сімкою"

"Звук металу"

"Юда і Чорний месія"

"Перспективна дівчина": дивіться трейлер

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Найкраща актриса

У номінації "Найкраща актриса" в Україні перемогла б Кері Малліган. Вона неперевершено зіграла у фільмі "Перспективна дівчина" та отримала найбільшу популярність за запитами українців у Google.

Актриса, яка отримала б Оскар-2021 в Україні:

Кері Малліган ("Перспективна дівчина")

Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")

Френсіс Мак-Дорманд ("Земля кочівників")

Віола Девіс ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Андра Дей ("Сполучені Штати проти Біллі Холідей")

Найкращий актор

Ця номінація вже привернула велику увагу публіки, адже серед номінантів опинився Чедвік Боузман, який може отримати Оскар посмертно. Однак не йому українці віддали б премію. Фаворитом в нас є Ентоні Гопкінс.

Актор, який отримав би Оскар-2021 в Україні:

Ентоні Гопкінс ("Батько")

Гері Олдман ("Манк")

Чедвік Боузман ("Ма Рейні: Мати блюзу")

Різ Ахмед ("Звук металу")

Стівен Юн ("Мінарі")

Найкращий анімаційний фільм

Проаналізували представники Google і номінацію "Найкращий анімаційний фільм року". Тут на Оскар претендують одні з найпопулярніших мультфільмів, з яких складно обрати фаворита. Та, за пошуковими запитами українців, лідирує "Душа" від Pixar Animation Studios і Walt Disney Pictures. Впевнені, що всі погодяться з цим.

Український рейтинг мультфільмів, які є номінантами Оскар-2021:

"Душа"

"Вперед"

"Баранчик Шон: Фермагеддон"

"Над Місяцем"

"Вовча варта"

"Душа": дивіться трейлер

А от чи справдяться прогнози українських кіноманів щодо переможців Оскара-2021, дізнаємось в ніч на 26 квітня. Церемонія розпочнеться о 1 ночі за київським часом та буде доступна як онлайн, так і на телеканалі "Україна".

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