Кому українці віддали б Оскар-2021: фаворити за даними аналітиків Google

Джерело:24 канал
В ніч на 26 квітня весь світ дізнається імена переможців Оскара-2021. Перед врученням золотих статуеток компанія Google проаналізувала пошукові запити в Україні та назвала фаворитів премії.
Аналітики Google взяли до уваги дані за останні 3 місяці. Відтак вдалось з'ясувати, хто з номінантів має найбільшу популярність в Україні та кому б наші кіномани віддали б Оскар-2021. Цікаво, що ці дані далеко не такі, як прогнози букмекерів.
Цікаво Хто стане переможцем Оскара-2021: прогнози букмекерів
Якби від українців залежало, хто отримає головну нагороду Оскара у 2021 році, вони б віддали золоту статуетку "Перспективній дівчині". Саме цю стрічку найчастіше шукали кіномани. А от фаворит букмекерів "Земля кочівників" опинився б на 4 місці.
Рейтинг номінантів Оскара-2021 в Україні:
"Перспективна дівчина": дивіться трейлер
Варто знати Номінанти премії Оскар-2021: які стрічки поборються за золоту нагороду
У номінації "Найкраща актриса" в Україні перемогла б Кері Малліган. Вона неперевершено зіграла у фільмі "Перспективна дівчина" та отримала найбільшу популярність за запитами українців у Google.
Актриса, яка отримала б Оскар-2021 в Україні:
Ця номінація вже привернула велику увагу публіки, адже серед номінантів опинився Чедвік Боузман, який може отримати Оскар посмертно. Однак не йому українці віддали б премію. Фаворитом в нас є Ентоні Гопкінс.
Актор, який отримав би Оскар-2021 в Україні:
Проаналізували представники Google і номінацію "Найкращий анімаційний фільм року". Тут на Оскар претендують одні з найпопулярніших мультфільмів, з яких складно обрати фаворита. Та, за пошуковими запитами українців, лідирує "Душа" від Pixar Animation Studios і Walt Disney Pictures. Впевнені, що всі погодяться з цим.
Український рейтинг мультфільмів, які є номінантами Оскар-2021:
"Душа": дивіться трейлер
А от чи справдяться прогнози українських кіноманів щодо переможців Оскара-2021, дізнаємось в ніч на 26 квітня. Церемонія розпочнеться о 1 ночі за київським часом та буде доступна як онлайн, так і на телеканалі "Україна".
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