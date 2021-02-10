Кіноакадемія оголосила шорт-лист Оскара-2021

10 лютого 2021 , 02:04
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Oscars

Представники Американської кіноакадемії посилено готуються до церемонії нагородження Оскар-2021. 9 лютого оголосили, які стрічки потрапили до шорт-листа премії.

Щороку десятки кінорежисерів відправляють на розгляд Американської кіноакадемії свої нові роботи. Упродовж кількох місяців експерти переглядають всі стрічки та обирають з них всього 15, які і формують шорт-лист премії. Цьогорічний список стрічок, які можуть претендувати на Оскар, оголосили 9 лютого 2021 року.

Варто знати Оскар-2021: чого очікувати від однієї з найгучніших кіноподій року

Які ж фільми увійшли у шорт-лист Оскара-2021, дізнавайтесь у матеріалі.

Шорт-лист Оскара-2021: список

Найкращий документальний фільм

  • "Все: Боротьба за демократію" (All In: The Fight for Democracy)
  • "Молоді політики" (Boys State)
  • "Колектив" (Collective)
  • Crip Camp
  • "Дік Джонсон мертвий" (Dick Johnson Is Dead)
  • "Гунда" (Gunda)
  • MLK/FBI
  • "Агент кротів" (The Mole Agent)
  • "Мій учитель – восьминіг" (My Octopus Teacher)
  • "Ноктюрн" (Notturno)
  • "Художник і злодій" (The Painter and the Thief)
  • "76 днів" (76 Days)
  • "Час" (Time)
  • "Мисливці за трюфелями" (The Truffle Hunters)
  • "Ласкаво просимо до Чечні" (Welcome to Chechnya)

Найкращий міжнародний художній фільм

  • "Куди ти йдеш, Аїдо" (Quo Vadis, Aida) – Боснія і Герцеґовина
  • "Агент кротів" (The Mole Agent) – Чилі
  • "Шарлатан" (Charlatan) – Чехія
  • "Ще по одній" (Another Round) – Данія
  • "Двоє з нас" (Two of Us) – Франція
  • "Прокляття Ла Йорони" (La Llorona) – Гватемала
  • "Краща пора" (Better Days) – Гонконг
  • "Діти сонця" (Sun Children) – Іран
  • "Ніч королів" (Night of the Kings) – Кот-д'Івуар
  • "Я більше не тут" (I’m No Longer Here) – Мексика
  • "Надія" (Hope) – Норвегія
  • "Колектив" (Collective) – Румунія
  • "Дорогі товариші" (Dear Comrades) – Росія
  • "Сонце" (A Sun) – Тайвань
  • "Людина, яка продала свою шкіру" (The Man Who Sold His Skin) – Туніс

Найкращий грим та зачіски

  • "Хижі пташки (Та фантастична Харлі Квінн" (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)
  • "Емма" (Emma)
  • "Глорія" (The Glorias)
  • "Елегія Гіллбіллі" (Hillbilly Elegy)
  • "Містер Джангл і різдвяна пожорож" (Jingle Jangle: A Christmas Journey)
  • "Дрібниці" (The Little Things)
  • "Ма Рейні: Мати блюзу" (Ma Rainey’s Black Bottom)
  • "Манк" (Mank)
  • "Одна ніч в Маямі..." (One Night in Miami...)
  • "Піноккіо" (Pinocchio)

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Як пройде 93-а церемонія Оскара

Через панемію коронавірусу церемонію Оскар вирішили перенести на весну. Кіноакадемія вже назвала дату урочистої події – 25 квітня 2021 року. За традицією, захід транслюватимуть на американському телебаченні та у мережі, тому кожен зможе переглянути відео Оскара-2021.

За даними Deadline, Стівен Содерберг спродюсує церемонію, тому глядачам варто очікувати відео у стилі видовищного Голлівуду. Захід пройде у Каліфорнії в приміщенні Dolby Theater. А от чи буде церемонія віртуальною, або ж пройде із зірковими глядачами – наразі невідомо.

Цікаво, що одразу 2 українські фільми увійшли у лонглист престижної кінонагороди. "Земля блакитна, ніби апельсин" та "Атлантида" фігурували у різних номінаціях – Найкращий документальний повнометражний фільм та Найкращий міжнародний фільм.