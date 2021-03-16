Оголосили формат проведення Оскар-2021: що зміниться

Через пандемію коронавірусу цьогорічну церемонію Оскар проведуть 25 квітня. Американська Кіноакадемія уточнила, в якому форматі проходитиме майбутня церемонія Оскар-2021.

Президент Девід Рубін повідомив, що вручення премії пройде доволі традиційно. Втім, організатори вирішили таки обмежити кількість заходів.

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Хоча ми сподівалися, що до квітня пандемія буде показуватися лише в дзеркалі заднього виду, здоров'я і безпека наших учасників та номінантів на премію Оскар залишаються основним пріоритетом, тому нам довелося прийняти деякі необхідні рішення про цілу низку довгоочікуваних подій оскарівського тижня,

– повідомив він.

Як змінили формат проведення Оскар-2021

Право на персональне відвідування шоу отримають лише претенденти на премію, їхні гості та ведучі.

Щорічний розіграш квитків не відбудеться.

Кіноакадемія не проводитиме будь-які додаткові заходи, які вимагають особистої присутності, зокрема: покази фільмів-номінантів, урочистий прийом для претендентів на премію Оскар, коктейль-вечірки та публічні програми короткометражних, документальних, анімаційних, міжнародних художніх фільмів.

Також цьогоріч не буде проєктів з категорій макіяжу та зачісок.

Після церемонії нагородження не буде традиційного балу або вечірок ні Лондоні, ні в Нью-Йорку.

Нагадаємо, що церемонію Оскар-2021 продюсуватиме режисер фільму "Зараза" Стівен Содерберг. З організацією йому допомагатимуть колеги Стейсі Шер і Джессі Коллінз. Новоспечені продюсери церемонії не приховують свого захвату.

Цікавий факт:

За всю історію Оскару Американська кіноакадемія лише 4 рази змінювала дату проведення шоу. У 1938 році кіноподію перенесли через повені в Каліфорнії, у 1968 – через вбивство Мартіна Лютера Кінга, а у 1981 – через замах на президента Рейгана.