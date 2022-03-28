Вілл Сміт після скандалу отримав Оскар-2022 за найкращу чоловічу роль

На 94-й церемонії нагородження Оскар-2022 статуетку за найкращу чоловічу роль у стрічці "Король Річард" отримав Вілл Сміт. Він виконав головну роль Річарда Вільямса.

Як повідомляє 24 канал, звання найкращого актора чоловічої ролі Оскару 2022 року завоював відомий актор Вілл Сміт. Це його перша перемога у цій номінації найпрестижнішої премії Голлівуду. До цього він тричі номіновувався на Оскар, але ще жодного разу не вигравав.

Не пропустіть Переможці Оскара-2021: список лауреатів престижної премії



Вілл Сміт отримав свій перший Оскар за роль у фільмі "Король Річард" / Фото Variety

Фільм "Король Річард" – це спортивна драма режисера Рейнальдо Маркуса Гріна, яка спочатку була запланована на 2020 рік, але її перенесли через пандемію коронавірусу. Відтак, прем'єра стрічки відбулась у листопаді 2021 року. Фільм розповідає про життя батька відомих тенісисток Вінус і Серени Вільямс, які були присутні на церемонії Оскар-2022.

Лауреат Оскара Вілл Сміт є відомим американським актором та співаком у стилі хіп-хоп. За свою творчу кар'єру його тричі номінували Оскар, проте він удостоївся премій Золотий глобус, BAFTA, "Вибір кінокритиків" та Премії Гільдії кіноакторів США. 53-річного актора найбільше знають завдяки фільмам "Погані хлопці", "Люди в чорному", "Я – легенда", "У гонитві за щастям", "Фокус" та інших. Вілл одружений з Джадою Пінкетт-Сміт, через яку виник інцидент на Оскарі-2022, а також у нього є трьоє дітей.